Atletica. Campionati italiani invernale lanci: successi per Masetti e Buzzella

Conclusa la seconda prova regionale rimandata per maltempo

Podio per Kethrin Sironi e Clelia Corti. Marika Sironi oro nel lancio del martello Assolute

MARIANO COMENSE – Domenica si sono concluse le gare della seconda giornata del campionato italiano invernale lanci, fase regionale, in programma a Mariano Comense il 6/7 febbraio che avevano subito un rinvio a causa maltempo. Domenica una giornata soleggiata ha accolto gli atleti che hanno completato il programma gare.

Matteo Masetti e Simone Buzzella, dominatori del lancio del giavellotto

800 grammi da far volare più lontano possibile e il giavellotto lanciato da Matteo Masetti dopo un volo di 66,88m si conficca nel terreno dando la vittoria nella categoria P/S al rappresentante dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni. Stesso attrezzo anche per la categoria A/J e il lecchese Simone Buzzella in forza alla Cento Torri Pavia, vince con un lancio di 53,80m.

Ketrhin Sironi, doppio podio per la giallo blu

Primato personale per Kethrin Sironi nel getto del peso da 3kg riservato alla categoria Allieve, per la giallo blu un lancio a 11,31m che aggiunge 33cm al precedente primato e la classifica al 2° posto, per lei anche il 3° posto nel lancio del disco con la misura di 35,05m a sua volta primato personale con un miglioramento di 29cm.

Clelia Corti, argento nel lancio del martello

Primato personale anche per Clelia Corti che nel lancio del martello (3kg) lo fa atterrare a 44,92m classificandosi al secondo posto, migliorato il precedente primato di 15cm che risaliva al 2018.

Marika Sironi, oro nel lancio del martello Assolute

Si mantiene sulle sue migliori misure Marika Sironi e col martello da 4kg, ottiene il 2° posto in classifica col miglior lancio di 48,82m a meno di 2m dal primato personale ottenuto sempre a Mariano Comense a fine gennaio, la miglior misura per la Lombarda Simona Previtali in gara per il Cus Cagliari e quindi fuori classifica e vittoria per l’atleta giallo blu.

Completano i risultati lecchesi il 4° di Tommaso Mojoli nel lancio del giavellotto P/S con 50,64m con mezzo metro esatto di nuovo primato personale, il 6° di Giulia Cascio nel giavellotto P/S con 36,68m e il 7° posto di Pietro Roncareggi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 36,67m nel lancio del disco P/S.