Atletica. Campionati Italiani Under 20, argento per i lecchesi Vedana e Asperges

Atletica Lecco protagonista a Caorle. Numerosi anche i piazzamenti nella top ten per gli atleti del territorio

Elena Invernizzi sfiora il podio nei 100 ostacoli

CAORLE – Grande protagonista il movimento atletico lecchese ai Campionati Italiani Individuali Under 20 su pista, andati in scena nel fine settimana allo Stadio Comunale “Giovanni Chiggiato” di Caorle (Venezia), manifestazione organizzata dal GA Aristide Coin Venezia 1949.

L’evento ha richiamato 1.280 atleti provenienti da tutta Italia, impegnati nella conquista di 40 titoli italiani (36 individuali e quattro staffette), regalando anche una prestazione di livello europeo nella marcia femminile, con Serena Di Fabio (GS Fiamme Azzurre) capace di vincere i 5.000 metri in 20’42″74, migliorando il proprio personale di 1’08” e firmando il nuovo record europeo Under 20.

Il bottino lecchese si arricchisce di due splendide medaglie d’argento, entrambe conquistate dagli atleti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni. A salire sul secondo gradino del podio è stato Filippo Vedana nei 110 ostacoli. L’atleta lecchese ha dominato il proprio percorso fino alla finale: ha vinto la prima batteria con 14″17, si è imposto anche nella prima semifinale in 14″00 e nella finale ha ulteriormente abbassato il proprio tempo, chiudendo in 13″94.

Un risultato di assoluto prestigio, visto che il titolo italiano è sfuggito soltanto per due centesimi, conquistato da Alberigo Ghedina (Atletica Meneghina) in 13″92. Argento anche per Riccardo Asperges, protagonista nel lancio del martello con una misura di 63,12 metri. Anche in questo caso il titolo è stato deciso sul filo dei centimetri: il lecchese ha chiuso infatti a soli 25 centimetri dal nuovo campione italiano Enrico Galloni (Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi), vincitore con 63,37 metri.

A un passo dalla medaglia si è fermata Elena Invernizzi, sempre dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, impegnata nei 100 ostacoli. Nelle batterie ha ottenuto il sesto miglior tempo complessivo con 14″85, per poi migliorarsi ulteriormente in semifinale, chiudendo quarta con 14″61. Nella finale ha confermato l’ottimo livello di rendimento, terminando in quarta posizione con 14″65, sfiorando così il podio nazionale.

Oltre alle medaglie, il movimento lecchese ha collezionato diversi risultati di rilievo tra i migliori dieci d’Italia. Ancora protagonista Riccardo Asperges, che ha centrato anche il quinto posto nel getto del peso con una misura di 15,77 metri, confermando la propria versatilità nei lanci. Sesto posto invece per Lorenzo Azzalini, autore di un 7,10 metri nel salto in lungo, mentre Elisa Dozio ha concluso sesta nel lancio del giavellotto con 40,65 metri. Nono posto infine per Gabriele Ciappasoni, che nel salto in alto ha superato l’asticella a 1,95 metri.

Buone prestazioni anche per gli altri rappresentanti del territorio. Tommaso Farina (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) ha chiuso 11° nei 1.500 metri con il tempo di 3’57″85. Per Elisa Dozio è arrivato anche il 15° posto nel lancio del disco con 35,50 metri, mentre Francesca Prince Kouton (UP Missaglia) ha concluso 15ª nel getto del peso con 10,56 metri.

Nei 110 ostacoli Dante Pusceddu (Polisportiva Libertas Cernuschese) ha terminato il proprio percorso con il 14° posto complessivo dopo le batterie in 14″94 e il 15° posto finale nelle semifinali con 15″06.

Doppio impegno per Carolina Majer (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), che ha ottenuto il 16° posto nei 200 metri con 25″55 e il 18° nei 100 metri con 12″54.

Completano la pattuglia lecchese Giulia Anderbegani, 19ª nel salto in alto con 1,63 metri, Pietro Cesana, 19° nel lancio del disco con 39,89 metri, e Camilla Comi (UP Missaglia), che ha concluso 30ª nei 400 ostacoli con il tempo di 1’05″91.

Nel complesso, la trasferta di Caorle conferma l’ottimo stato di salute dell’atletica lecchese, capace di conquistare due medaglie nazionali e numerosi piazzamenti di prestigio in una delle manifestazioni giovanili più importanti della stagione italiana.