Atletica, campionati Juniores e Promesse: pioggia di medaglie per l’Atletica Lecco

Benissimo gli atleti del team lecchese nelle gare a Mariano Comense

Anche sette argenti e 3 bronzi nel ricco bottino dei campionati

MARIANO COMENSE – Quanto giallo blu sul podio a questi campionati regionali che si sono disputati nel week end a Mariano Comense: ben sette sono stati i titoli conquistati dai nostri atleti, Federica Lega vince quello dei 400m Juniores con 58”11, Nicole Acerboni fa suo quello sui 5000m Juniores correndoli in 18’43”99, Marco Aondio dopo l’argento sui 1500m della prima giornata sui 1500m Juniores corsi in 4’01”68, fa suo il titolo sugli 800m correndoli in 1’54”84, Mory Diop fa suo quello del salto in alto Juniores con 1,91m, passando alla categoria Promesse. I titoli sono vinti da Elisa Storni nell’alto con 1,50m; da Federica Maggi con 11,52m nel salto triplo, per lei anche l’argento nel salto in lungo con 5,12m e da Matteo Dozio con 4,10m nel salto con l’asta.

Argenti per sette atleti

Tra gli Juniores vincono la medaglia d’argento Beatrice Porcu sui 400hs con 1’09”45, Lusa Sesti nel salto triplo con 12,36m e Giulia Cascio con 35,49m nel lancio del giavellotto e i già citati Marco Aondio e Federica Maggi . Passando alla categoria Promesse, Marica Sironi col doppio secondo posto ottenuto nel lancio del disco con 32,22m e nel lancio del martello ottenuto con 43,54m.

Tre bronzi per concludere

Tutti dalla categoria Juniores le ultime medaglie, Christuian Jacovonefa sua quella del salto in lungo con 6,72m; Pietro Roncareggi la vince nel disco con 42,11m e Alessia Sala fa sua quella dei 100hs con 15”83.

Gli altri risultati dei nostri:

100m: Martina Marionni 13”28”.

400m: Clarissa Boleso 57”31 (Allieva), Bianca Pizzi 59”25, Lisa Galluccio 59”77.

800m: Greta Fontana 2’35”03.

1500m: Greta Fontana 5’34”34.

Disco: Lucia Valenti 31,57m.

100m: Michele Magni 11”84.

200m: Gabriele Bergna 23”18.

400m: Marco Crimella 52”10.

3000sp: Manuel Tagliaferri 10’53”63.

400hs: Matteo Dozio 1’01”26.

Alto: Sinka Soueido 1,80m (Allievo).

Lungo: Andrea Tedoldi 6,13m.

Disco: Tommaso Moioli 31,95m.