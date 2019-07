Atletica, campionati master: Fustella vince il suo 43esimo titolo

Tre giorni di gare per i campionati italiani Master di atletica

Elena Fustella al suo 43° titolo nazionale

CAMPI BISENZIO-Tre giorni di gare in questo fine settimana a Campi Bisenzio (Fi) dove la locale società di atletica, ha organizzato i campionati italiani Master, in gara tutte le categorie a partire dalla SF35 per finire con la SM95.

Numeri elevati con 1300 atleti che hanno partecipato alle gare, 5 migliori prestazioni nazionali migliorate, 348 i titoli assegnati nelle varie specialità e categorie.

Elena Fustella rappresentante dell’Atl lecco Colombo Costruzioni , è un affezionata ai campionati e lo dimostrano i suoi 42 titoli vinti in precedenza, nella prima giornata arricchisce il suo bottino vincendo il 43° titolo e lo fa sui 5000m SF55 corsi in 19’55”66, ci prova ancora ad incrementare il bottino nella giornata successiva, ma la fatica del pomeriggio precedente alla fine prevale e deve accontentarsi della medaglia d’argento conquistata sui 1500m corsi in 5’34”35 col titolo che viene vinto da Elisabeth Moser del Suedtirol Team Club in 5’30’20”.

Presente il compagno di squadra Massimo Airoldi che dopo una lunghissima pausa agonistica si ributta nella mischia e lo fa col 7° posto nel getto del peso SM50 con 10,94m.

Presente anche la coppia della Polisportiva Bellano Galperti Group, Paola Balbiani e Giuseppe Piva, la prima in gara nella SF50 si piazza al 6° posto nel lancio del disco con 18,99m e al 7° nel lancio del giavellotto con 11,25m; il secondo partecipa a tre gare nella SM55, sui 100m è 16° in 13”21, sui 200m è 17° in 28”47, il miglior piazzamenti il 9° posto sui 400m corsi in 1’02”84.