Atletica. Campionati regionali Allievi, otto titoli conquistati dai lecchesi.

Atletica Lecco Colombo Costruzioni, sei titoli, uno al Calco

SARONNO- Due giorni ricchi di soddisfazioni per i colori lecchesi che sono stati impegnati nei campionati regionali individuali per la categoria Allievi.

Già nella prima giornata i nostri si fregiano di sei titoli regionali, inizia Alessia Gatti dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni che fa suo quello dei 100m. prima correndoli in 12”39 che sarà il miglior tempo delle 6 finaliste e successivamente in 12”1 che gli varrà il primo posto.

Passando ai 400m la compagna di società Clarissa Boleso sfiora la miglior prestazione stagionale e con 57”28 fa il vuoto alle sue spalle andando a vincere con oltre 1 secondo e mezzo di vantaggio, per lei anche il bronzo sui 200m nella seconda giornata con 25”97.

Due titoli dai lanci, prima Clelia Corti con 50,81m avvicina il personale della passata stagione nel lancio del martello, e successivamente Andrea Chiara Pozzi vince il getto del peso con 12,50, gara questa che vede al terzo posto la rappresentate della Virtus Calco, Federica Dozio con 11,84m.

Ultimi due titoli della prima giornata sono vinti da Daniele Uccheddu (Atl Lecco Colombo Costruzioni) nel salto triplo con 14,44m e dalla lecchese Martina Casiraghi in gara con i colori dell’Atl Bergamo 1959 Oriocenter che sui 5km di marcia ferma il cronometro a 24’18”82 praticamente eguagliando il personale.

La seconda giornata vede i titoli regionali essere vinti da Laura Renna (Atl Lecco Colombo Costruzioni) sugli 800m in 2’15”66 a cui aggiunge il 2° posto dei 1500m della prima giornata corsi a ritmo di primato personale con 4’40”40, un titolo anche per la Virtus Calco per merito di Federica Dozio che lo vince nel lancio del giavellotto con il nuovo primato personale di 40,84m e alle sue spalle Valentina Gilardoni con 37,00m a sua volta primato personale per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni.

Vittoria senza titolo per la 4×100 Allieve composta da Lisa Galluccio, Clarissa Boleso, Alessia Gatti e Arianna Bellani con 49”08.

Ancora altre medaglie per concludere il bottino lecchese.

Argenti per Camilla Valsecchi sui 2000sp corsi in 7’42”71, per Elisa Nobili nel salto triplo con 10,98m e Sinka Soueido con 1,89m del nuovo primato personale nel salto in alto, tutti gli atleti vestono la canotta dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni.

Tutti i risultati degli altri lecchesi presenti, tra parentesi la società se non dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni.

Femminili:

100m: Martina Rusconi 14”23, Marina Ciappesoni 14”39, Alessia Lollini 14” 81.

200m: Lisa Galluccio 26”96, Alessia Lollini 31”27.

400m: Lisa Galluccio 1’00”73, Arianna Bellani 1’03”18.

800m: Sofia Bonanomi 2’20”91 (Merate Atl Promoline), Greta Fontana 2’32”73.

1500m: Greta Fontana 5’24”98, Clara Agostoni 5’29”59.

2000sp: Marta Crippa 7’58”14.

100hs: Valentina Gilardoni 16”27, Emma Pastorelli 16”52.

5km marcia: Elisabetta Ippoliti 26’55”08, Leda Ronchetti 27’12”58.

Alto: Emma Pastorelli 1,45m

Asta: Rebecca Molteni 2,50m

Lungo: Andrea Chiara Pozzi 5,01m; Maria Chiara Negri 4,03m.

Maschili:

100m: Mattia Tacchini 11”34 in batteria 11””53 in finale, Lorenzo Orlandi 12”25, Lorenzo Scaglia 12”62.

200m: Mattia Tacchini 22”82, Devis Luca Pozzi 24”70.

800m: Jacopo Reali 2’10” 6 (Merate Atl Promoline).

1500m: Jonut Puiu 4’11”52.

3000m: Giovanni Di Dio 9’02”87 (Virtus Calco), Giovanni Artusi 9’22”19, Jonut Puiu 9’47”91.

2000sp: Simone Galbani 7’41”27.

110hs.Davide Colombo 15”71.

5km marcia: Amos Vittori 23’52”49.

Alto: Dario Pensa 1,70m. (Pol Bellano Galperti Group).

Lungo: Lorenzo Orlandi 5,29m.

Disco: Gabriele Casati 27,13m.

Giavellotto: Simone Buzzella 47,82m (Us Derviese), Devis Luca Pozzi 38,95m.

