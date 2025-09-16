Atletica. Campionati regionali Allievi, vincono Gemma De Capitani (400hs) e Pietro Cesana (peso)

Tre argenti lecchesi con Francesco Gianola sui 3000m, Elena Invernizzi nel triplo e Lucia Zucchi nel peso
CHIURO (SO) – Week-end con il Campionato regionale di atletica 7° Memorial G. Bracchi su pista per la categoria Allievi organizzata dalla Gs Chiuro, 414 risultati individuali più le 4 staffette 4x100m, 4x400m femminile e maschile.
I migliori risultati sono quelli della marcia maschile 5000m vinta da Nicolò Vidal (PBM Bovisio Masciago) con 20’55”57 con 920 punti tabellare. Nei 100hs femminili Matilde Lui (Cus Pro Patria Milano) vince la finale con 14”03 con 907 punti tabellare.
Due campioni regionali lecchesi, entrambi dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni: Gemma De Capitani vince i 400hs con 1’07”23 nuovo primato personale abbassandolo di un decimo, Pietro Cesana vince il getto del peso con 12,82m.
Tre medaglie d’argento con Francesco Gianola (Premana) sui 3000m in 8’54”51, Elena Invernizzi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nel salto triplo con 10,75m e Lucia Zucchi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nel getto del peso con 11,30m.
Tutti gli altri risultati dei lecchesi
- Atletica Lecco Colombo Costruzioni
100hs-4^ Gemma De Capitani 14”77.
400m-4^ Virginia Rocca 1’03”9; 5^ Marianna Chiappa 1’03”77.
200m-4° Filippo Vedana 23”01; 17° Luca Teruzzi 25”37.
Giavellotto-5° Samuele Cesana 47,19m.
Salto in alto-6^ Giulia Anderbegani 1,50m; 8^ Sara Ragni 1,40m.
Salto triplo-6^ Rosa Chiara Dubini 9,25m.
Salto triplo-6° Andrew Curmà 5,96m.
200m-7^ Virginia Rocca 27”39; 8^ Margherita Majer 27”70.
400m-7° Davide Buratti 55”85; 8° Samuele Petrolo 55”94.
100m-8^ Margherita Majer 13”49; 13^ Elisa Raimondi 13”69.
800m-9° Federico Forni 2’01”60; 17° Luca Farina 2’07”40.
110hs-9° Giovanni Zucchi 17”72.
Salto in lungo-10° Andrew Curmà 5,96m.
800m-11^ Marianna Chiappa 2’32”41.
1500m-12° Federico Forni 4’24”84; 14° Luca Farina 4’29”71.
100m-23° Luca Teruzzi 12”12.
- Up Missaglia
200m-18° Pietro Scaccabarozzi 25”40.
- Team Pasturo
3000m-6° Federico Orlandi 9’09”10.