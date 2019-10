Atletica. Campionato italiano Cadetti/e, Lombardia in volata su Veneto e Lazio

A Forlì il campionato italiano per regioni

Quattro atleti lecchesi in gara a livello individuale

FORLI’ – Lombardia 579, Veneto 575 e Lazio 574 è questo il verdetto del campionato italiano per regioni che si è disputato nel fine settimana scorsa a Forlì, una lotta incerta sino al termine con le tre regioni a controbattere colpo su colpo man mano che si susseguivano le varie discipline, 20 in tutto con le migliori 16 a fare classifica. 297 sono stati i punti ottenuti dalle Cadette contro i 292 del Veneto e i 279 del Lazio, al maschile il Lazio domina con 295 seguito dalla sorprendente Puglia con 287 e dal Veneto con 283, 4^ la rappresentativa bianco verde lombarda con 282 punti, ma quello che conta maggiormente è la classifica combinata che vede ancora una volta la nostra regione al primo posto, la quarta consecutiva.

Della rappresentativa lombarda purtroppo in questa edizione nessun atleta lecchese ne ha fatto parte ma sono stati quattro i giovani lecchesi che hanno gareggiato a titolo individuale.

Ketrin Sironi bronzo individuale nel lancio del disco

Nonostante fosse in gara a solo titolo individuale in quanto non convocata con la rappresentativa perché “solo” seconda e i campioni regionali vestono successivamente la canotta della rappresentativa, Ketrin Sironi che veste i colori sociali dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni a Forlì lancia a 34,25m nuovo primato personale migliorando di quasi 2m il precedente. Anche Riccardo Ciappesoni della Polisportiva Mandello a sua volta secondo ai regionali a Forlì è in gara a solo titolo individuale, buona la batteria dei 300hs dove ottiene 40” 42 migliorando di mezzo secondo il personale e palesando un ottimo stato di forma guadagnandosi la finale col 5° tempo, peccato che nella corsa al titolo abbia preso un ostacolo finendo a terra compromettendo la gara ma stoicamente si rialza e conclude lo stesso anche se il tempo di 46”83 lascia l’amaro in bocca.

Due i rappresentanti dell’Us Derviese entrambe in gara nel mezzofondo, Mattia Adamoli sui 2000m corre la serie migliore dove si piazza all’11° posto con 6’02”06, tempo che alla fine gli dà il 16° posto complessivo, il compagno di club e allenamenti Daniele Oltolini in gara sui 1200sp corre la prima serie in 5’34”01 che vale la 5^ posizione, nella seconda serie quella più accreditata vanno forte e alla fine per il lecchese arriva il 19° posto.