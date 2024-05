Atletica. Campionato Provinciale Cadette/i, undici titoli per i lecchesi

Week-end di gare a Mariano Comense, cinque successi per il Gs Virtus Calco

Bene anche Pol. Mandello (tre titoli), Atletica Lecco Colombo Costruzioni (due titoli) e Merate Atletica Promoline (un titolo)

MARIANO COMENSE (CO) – Week-end di gare con il Campionato Provinciale Cadetti/e per Varese e Como/Lecco. 343 atleti per i nostri e 452 atleti del comitato Varese, con 52 società che hanno portato ben 795 risultati. Programma completo con corse, marcia, salti e lanci. Due titoli nell’arco delle due giornate, quindi si poteva partecipare a quattro gare con solo due titoli.

Gli atleti del comitato Como/Lecco che hanno vinto due titoli

Maitè Cappellleti (Us Albatese) vince due titoli, 10”37 per gli 80m e 11,10m nel salto triplo, Aaron Sorbellini (Ag Comense) 10,52m nel getto del peso e 37,26m nel lancio del disco, Beatrice Ferin (Gs Virtus Calco) 10,28m nel getto del peso e 21,22m nel lancio del disco, Karline Marta Borkus (Atletica Rovellasca) 42”68 sui 300m e 46”80 sui 300hs; Giordano Contigiani (Gs Bernatese) 2’40”82 sui 1000m e 5’58”72 sui 2000m.

Gli altri titoli dei lecchesi

Adelaide Castagna (Polisportiva Mandello) 12”32 sugli 80hs, Alessandro Stella (Merate Atletica Promoline) 27”52 sui 300m, Federico Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 3’45”97 sui 1200sp, Alessandro Panzeri (Gs Virtus Calco) 10,74m nel salto triplo, Gabriele Ciappesoni (Polisportiva Mandello) 6,06m nel salto in lungo, Riccardo Galbusera (Gs Virtus Calco) 1,78m nel salto in alto, Costanza Maria Monti (Gs Virtus Calco) 26,43m nel lancio del giavellotto, Samuele Cesana (Polisportiva Mandello) 37,58m nel lancio del giavellotto.

I migliori risultati sono di Aaron Sorbellini, Adelaide Castagna e Marta Karline Borkus

Aaron Sorbellini (Ag Comense) nel getto del peso migliora il primato personale di 63 centimetri con 16,52m a soli 26 centimetri dal primato provinciale, ben 1001 punti. Adelaide Castagna (Polisportiva Mandello) nella prima serie migliora il primato personale con 12”32 (aveva 12”61), nella finale aumenta il primato personale con 12”32 con 943 punti. Marta Karline Borkus (Atletica Rovellasca) migliora sia il primato personale sui 300m (42”68) e sui 300hs con 46”80 migliora di 77centesimi (928 punti).

Tutti i podi del Campionato Provinciali Como/Lecco

Cadette

80m-1^ Maitè Cappelletti 10”37 (Us Albatese), 2^ Anna Colella 10”68 (Ag Comense), 3^ Virginia Rocca 10”73 (Atl 87 Oggiono).

80hs-1^ Adelaide Castagna 12”32 (Pol. Mandello), 2^ Alice Carla Dellaccio 14”36 (Gs Bernatese), 3^ Valentina Monti 16”23 (Gs Bernatese).

300hs-1^ Karline Marta Borkus 46”80 (Atl Rovellasca), 2^ Anna Riva 49”63 (pol Mandello), 3^ Adelaide Castagna 50”81 (Pol Mandello).

300m-1^ Karline Marta Borkus 42”68 (Atl Rovellasca), 2^ Francesca Morabito 43”89 (Pro-Sport Running Academy), 3^ Virginia Rocca 46”56 (Atl 87 Oggiono).

1000m-1^ Alice Dell’Oro 3’07”86 (Us San Maurizio), 2^ Francesca Brusa 3’22”90 (Us San Maurizio), 3^ Lisa Pozzi 3’27”68 (Us San Maurizio).

2000m-1^ Sofia Piazza 7’02”10 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Francesca Burgassi 7’33”84 (Lieto Colle), 3^ Carlotta Rosa Foppa 7’45”87 (Ag Comense).

1200sp-1^ Francesca Franchi 4’19”45 (Lieto Colle), 2^ Anna Riva 4’24”0 (Pol Mandello), 3^ Vanessa Andreotti 4’30”03 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Marcia 3km-1^ Viola Marchesi 18’04”19 (Atl Triangolo Lariano), 2^ Sofia De Baggis 20’44”64 (Cantù Atletica).

Salto triplo-1^ Maitè Cappelletti 11,00m (Us Alabatese), 2^ Elena Bonanomi 9,43m (Atl Cassago), 3^ Serena Viganò 9,34m (Team Alto Lambro).

Salto in lungo-1^ Matilde Clerici 5,09m (Atl Rovellasca), 2^ Matilde Beretta 4,54m (Gs Virtus Calco), 3^ Anna Colella 4,54m (Ag Comense).

Salto in alto-1^ Serena Viganò 1,58m (Team Alto Lambro), 2^ Matilde Beretta 1,56m (Gs Virtus Calco), 3^ Matilde Clerici 1,54m (Atl Rovellasca).

Getto del peso-1^ Beatrice Ferin 10,28m (Gs Virtus Calco), 2^ Ilaria Dozio 7,71m (Gs Virtus Calco), 3^ Marta Natalizi 7,32m (Ag Comense).

Lancio del giavellotto-1^ Costanza Maria Monti 26,42m (Gs Virtus Calco), 2^ Giulia Santamaria 23,59m (Atl Triangolo Lariano), 3^ Anita Ruggero 21,39m (Up Missaglia).

Lancio del martello-1^ Martina Besana 27,66m (Team Alto Lambro), 2^ Annabella Corti 22,15m (Us San Maurizio), 3^ Giulia Santamaria 21,43m (Atl Triangolo Lariano).

Lancio del disco-1^ Beatrice Ferin 21,22m (Gs Virtus Calco), 2^ Annabella Corti 16,33m (Us San Maurizio), 3^ Anita Ruggero 15,46m (Up Missaglia).

Cadetti

80m-1° Alessandro Tessitore 9”33 (Ag Comense), 2° Gabriel Giovinazzo 9”48 (Atl Rovellasca), 3° Alessandro Stella 9”59 (Merate Atl Promoline).

100hs-1° Pietro Mascagni 14”40 (Ag Comense), 2° Giovanni Zucchi 15”49 (Pol Mandello), 3° Riccardo Galbusera 15”74 (Gs Virtus Calco).

300hs-1° Davide Colombo 41”44 (Atl Triangolo Lariano), 2° Pietro Mascagni 41”72 (Ag Comense), 3° Cesare Bolognesi 42”8 (Ag Comense).

300m-1° Alessandro Stella 37”52 (Merate Atl Promoline), 2° Alessandro Tessitore 37”58 (Ag Comense), 3° Gabriel Giovinazzo 38”84 (Atl Rovellasca).

1000m-Giordano Contigiani 2’40”82 (Gs Bernatese), 2° Nicola Spano 2’52”09 (Cs Cortenova), 3° Luca Farina 2’55”35 (Us San Maurizio).

2000m-1° Giordano Contigiani 5’58”72 (Gs Bernatese), 2° Federico Forni 6’16”84 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Daniele Arlati 6’39”84 (Merate Atl Promoline).

1200sp-1° Federico Forni 3’45”97 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Daniele Arlati 3’56”61 (Merate Atl Promoline), 3° Giuliano Meroni 3’58”42 (Lieto Colle).

Salto triplo-1° Alessandro Panzeri 10,74m (Gs Virtus Calco), 2° Davide Bassi 10,69m (Merate Atl Promoline), 3° Giacomo Colombo 9,86m (Ag Comense).

Salto in lungo-1° Gabriele Ciappesoni 6,06m (Pol Mandello), 2° Cesare Bolognesi 5,48m (Ag Comense), 3° Sebastian Bellù 5’47m (Gs Bernatese).

Salto in alto-1° Riccardo Galbusera 1,78m (Gs Virtus Calco), 2° Luca Pagani 1,63m (Lieto Colle), 3° Gabriele Vaiana 1,63m (Us Oltronese)

Getto del peso-1° Aaron Sorbellini 16,52m (Ag Comense), 2° Edoardo Colleoni 11,59m (Merate Atl Promoline9, 3° Luca Burini 7’67m (Atl 87 Oggiono).

Lancio del giavellotto-1° Samuele Cesana 37,58m (Pol Mandello), 2° Oscar Zajc 34,44m (Lieto Colle), 3° Alessandro Panzeri 33,87m (Gs Virtus Calco)

Lancio del martello-1° Jacopo Dotti 35,11m (Ag Comense), 2° Leonardo Guarna 24,21m (Atl Mariano Comense), 3° Lorenzo Roncaroni 20,10m (Us Albatese).

Lancio del disco-1° Aaron Sorbellini 37,26m (Ag Comense), 2° Edoardo Colleoni 28,78m (Merate Atl Promoline), 3° Gabriele Ciappesoni 23,87m (Pol Mandello).