Atletica. Campionato Provinciale Cadetti/e, 11 titoli per le società lecchesi

In gara il Comitato di Como/Lecco e il Comitato di Varese

Gare valide per la 6^ e 7^ prova del Trofeo Gioventù Lariana

SARONNO (VA) – Week-end dedicato al Campionato Provinciale della categoria Cedette/i per il comitato Como/Lecco e per il comitato Varese. 32 titoli in palio, tutto il programma partendo dalla velocità, ostacoli, mezzofondo, salti, lanci e marcia. 20 titoli vanno alle società di Como, 11 titoli per quelle società lecchesi, manca quello del salto con l’asta femminile che non ha visto nessun atleta in gara.

Per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni quattro titoli con Domitilla Citterio sui 300m con 44”54 nuovo primato personale abbassato di 1”15 centesimi; con Matteo Sandionigi prima sui 1000m con 2’46”60 nuovo primato personale, 3”27 in meno e poi sui 2000m con 6’04”35; con Sofia Piazza sui 2000m, nuovo primato personale con 6’52”27 abbassando il precedente di quasi 10”.

Quattro titoli per Merate Atletica Promoline: Tentori Francesco sui 1200sp con 3’48”30 nuovo primato personale migliorato di 5”47 centesimi; due titoli per Davide Bassi nel salto in alto con 1,84m nuovo primato personale migliorato di ben 6 centimetri e minimo per il Campionato Italiano Cadetti, nel salto triplo con 12,09m migliorato di 27 centimetri; Filippo Panzeri nel lancio del giavellotto con 38,59m nuovo primato personale con 3m in più.

Un anche per Chiara Panzeri (Atletica 87 Oggiono) sugli 80hs con 12”69 nuovo primato personale con 10 centesimi in meno; Linda Galbusera (Gs Virtus Calco) nel salto in alto con 1,58m nuovo primato personale con 4 centimetri in più; Giorgia Sala (Up Missaglia) nel lancio del martello con 29,08m, prima volta della gara.

Tutti i podi delle gare del comitato Como/Lecco

Cadette

80m-1^ Anna Colella 10”34 (Ag Comense), 2^ Maria Amalia Feffrey 10”60 (Up Missaglia), 3^ Francesca Dell’Acqua 10”77 (Atletica Rovellasca).

80hs-1^ Chiara Panzeri 12”69 (Atletica 87 Oggiono), 2^ Anna Villa 12”99 (Merate Atletica Promoline), 3^ Maria Amalia Feffrey 13”45 (Up Missaglia).

300m-1^ Domitilla Citterio 44”4 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Sofia Grisoni 45”58 (Lieto Colle), 3^ Alice Ugolini 46”59 (Atletica Rovellasca).

1000m-1^ Francesca Morabito 3’08”56 (Pro-Sport Running Academy), 2^ Argentina Necchi 3’19”17 (Atletica Alto Lario), 3^ Giorgia Stilo 3’22”32 (Atletica Mariano Comense).

2000m-1^ Sofia Piazza 6’52”27 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Martina Ragni 6’58”58 (Atletica Alto Lario), 3^ Francesca Brusa 7’34”52 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni),

1200sp-1^ Vittoria Denti Pompiani 4’06”68 (Pro-Sport Running Academy), 2^ Vanessa Andreotti 4’25”26 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Francesca Burgassi 4’29”73 (Lieto Colle).

300hs-1^ Eleonora Frantuma 48”10 (Atletica Triangolo Lariano), 2^ Anna Riva 50”15 (Polisportiva Mandello), 3^ Chiara Panzeri 53”04 (Atletica 87 Oggiono).

Marcia 3km-1^ Viola Marchesi 16’04”10 (Atletica Triangolo Lariano), 2^ Viola Meduri 17’06”70 (Atletica Triangolo Lariano), 3^ Irene Ronsivalle 18’20”42 (Cantù Atletica).

Salto in alto-1^ Linda Galbusera 1,58m (Gs Virtus Calco), 2^ Yasmine Gouem 1,54m (Team Alto Lambro), 3^ Giulia Colombo 1,54m (Polisportiva Libertas Cernuschese).

Salto triplo-1^ Eleonora Frantuma 9,97m (Atletica Triangolo Lariano), 2^ Elena Gianola 9,90m (Polisportiva Mandello), 3^ Francesca Burgassi 9,77m (Lieto Colle).

Salto in lungo-1^ Anna Colella 4,80m (Ag Comense), 2^ Yasmine Gouem 4,73m (Team Alto Lambro), 3^ Caterina Fava 4,58m (Ag Comense).

Getto del peso-1^ Giulia Santamaria 9,43m (Atletica Triangolo Lariano), 2^ Martina Mirta Monti 8,52m (Gs Bernatese), 3^ Viola Sala 8,05m (Polisportiva Libertas Cernuschese).

Lancio del martello-1^ Giorgia Sala 29,08m (Up Missaglia), 2^ Annabella Corti 26,57m (Us San Maurizio), 3^ Giulia Ottolina 21,24m (Us San Maurizio).

Lancio del disco-1^ Annabella Corti 22,74m (Us San Maurizio), 2^ Chiara Onofri 21,30m (Atletica Alto Lario), 3^ Giorgia Sala 19,43m (Up Missaglia).

Lancio del giavellotto-1^ Giulia Santamaria 27,06m (Atletica Triangolo Lariano), 2^ Viola Sala 25,50m (Polisportiva Libertas Cernuschese), 3^ Aissata Sow 24,93m (Atletica Triangolo Lariano).

80m-1^ Anna Colella 10”34 (Ag Comense), 2^ Maria Amalia Feffrey 10”60 (Up Missaglia), 3^ Francesca Dell’Acqua 10”77 (Atletica Rovellasca). 80hs-1^ Chiara Panzeri 12”69 (Atletica 87 Oggiono), 2^ Anna Villa 12”99 (Merate Atletica Promoline), 3^ Maria Amalia Feffrey 13”45 (Up Missaglia). 300m-1^ Domitilla Citterio 44”4 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Sofia Grisoni 45”58 (Lieto Colle), 3^ Alice Ugolini 46”59 (Atletica Rovellasca). 1000m-1^ Francesca Morabito 3’08”56 (Pro-Sport Running Academy), 2^ Argentina Necchi 3’19”17 (Atletica Alto Lario), 3^ Giorgia Stilo 3’22”32 (Atletica Mariano Comense). 2000m-1^ Sofia Piazza 6’52”27 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Martina Ragni 6’58”58 (Atletica Alto Lario), 3^ Francesca Brusa 7’34”52 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 1200sp-1^ Vittoria Denti Pompiani 4’06”68 (Pro-Sport Running Academy), 2^ Vanessa Andreotti 4’25”26 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Francesca Burgassi 4’29”73 (Lieto Colle). 300hs-1^ Eleonora Frantuma 48”10 (Atletica Triangolo Lariano), 2^ Anna Riva 50”15 (Polisportiva Mandello), 3^ Chiara Panzeri 53”04 (Atletica 87 Oggiono). Marcia 3km-1^ Viola Marchesi 16’04”10 (Atletica Triangolo Lariano), 2^ Viola Meduri 17’06”70 (Atletica Triangolo Lariano), 3^ Irene Ronsivalle 18’20”42 (Cantù Atletica). Salto in alto-1^ Linda Galbusera 1,58m (Gs Virtus Calco), 2^ Yasmine Gouem 1,54m (Team Alto Lambro), 3^ Giulia Colombo 1,54m (Polisportiva Libertas Cernuschese). Salto triplo-1^ Eleonora Frantuma 9,97m (Atletica Triangolo Lariano), 2^ Elena Gianola 9,90m (Polisportiva Mandello), 3^ Francesca Burgassi 9,77m (Lieto Colle). Salto in lungo-1^ Anna Colella 4,80m (Ag Comense), 2^ Yasmine Gouem 4,73m (Team Alto Lambro), 3^ Caterina Fava 4,58m (Ag Comense). Getto del peso-1^ Giulia Santamaria 9,43m (Atletica Triangolo Lariano), 2^ Martina Mirta Monti 8,52m (Gs Bernatese), 3^ Viola Sala 8,05m (Polisportiva Libertas Cernuschese). Lancio del martello-1^ Giorgia Sala 29,08m (Up Missaglia), 2^ Annabella Corti 26,57m (Us San Maurizio), 3^ Giulia Ottolina 21,24m (Us San Maurizio). Lancio del disco-1^ Annabella Corti 22,74m (Us San Maurizio), 2^ Chiara Onofri 21,30m (Atletica Alto Lario), 3^ Giorgia Sala 19,43m (Up Missaglia). Lancio del giavellotto-1^ Giulia Santamaria 27,06m (Atletica Triangolo Lariano), 2^ Viola Sala 25,50m (Polisportiva Libertas Cernuschese), 3^ Aissata Sow 24,93m (Atletica Triangolo Lariano). Cadetti

80m-1° Giulio Testa 9”34 (Ag Comense), 2° Christian Limonta 9”46 (Atletica Triangolo Lariano), 3° Loris Rigamonti 9”52 (Team Alto Lambro).

100hs-1° Jonny De Simone 14”14 (Ag Comense), 2° Lucio Arienti 14”22 (Up Missaglia), 3° Filippo Panzeri 15”26 (Merate Atletica Promoline).

300m-1° Alessandro Barlascini 34”47 (Atletica Andromeda), 2° Christian Limonta 38”16 (Atletica Triangolo Lariano), 3° Leo Raimondi 38”65 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

1000m-1° Matteo Sandionigi 3’46”60 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 2° Carlo Introzzi 2’56”03 (Atletica Mariano Comense), 3° Andrea Camagni 2’57”98 (Cantù Atletica).

2000m-1° Matteo Sandionigi 6’04”35 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 2° Carlo Introzzi 6’26”27 (Atletica Mariano Comense), 3° Francesco Tentorio 6’28”53 (Merate Atletica Promoline).

1200sp-1° Francesco Tentorio 3’48”30 (Merate Atletica Promoline), 2° Pietro Sirco 3’58”62 (Lieto Colle), 3° Alessandro Sartori 4’05”07 (Lieto Colle).

300hs-1° Jonny De Simone 41”24 (Ag Comense), 2° Houzayfa Songne 41”68 (Atletica Triangolo Lariano), 3° Lucio Arienti 41”86 (Up Missaglia).

Marcia 5km-1° Pietro Porro 32’49”86 (Atletica Triangolo Lariano), 2° Stefano Comi 35’42”35 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in alto-1° Davide Bassi 1,84m (Merate Atletica Promoline), 2° Mattia Bassi 1,72m (Ag Comense), 3° Luca Brivio 1,68m (Up Missagia).

Salto in lungo-1° Federico Basilico 5,84m (Atletica Rovellasca), 2° Nicolò Tacchinardi 5,81m (Merate Atletica Promoline), 3° Giorgio Viscaredi 5,22m (Merate Atletica Promoline).

Salto con l’asta-1° Jacopo Dotti 2,60m (Ag Comense).

Salto triplo-1° Davide Bassi 12,09m (Merate Atletica Promoline), 2° Nicolò Tacchinardi 11,89m (Merate Atletica Promoline), 3° Houvayfa Sogne 11,45m (Atletica Triangolo Lariano).

Lancio del disco-1° Leon Puliatti 21,38m (Lieto Colle), 2° Luca Girola 19,94m (Ag Comense), 3° Filippo Clerici 17,45m (Us Albatese).

Lancio del giavellotto-1° Filippo Panzeri 38,59m (Merate Atletica Promoline), 2° Oscar Zajc 35,30m (Lieto Colle), 3° Silvio Baldo 34,75m (Polisportiva Intercomunale).

Lancio del martello-1° Jacopo Dotti 38.86m (Ag Comense), 2° Diego Cazzolla 16,01m (Up Missaglia).

Getto del peso-1° Paolo Fogli 12,60m (Atletica Mariano Comense), 2° Gabriele Rossi 8,76m (Atletica Rovellasca), 3° Luca Girola 7,83m (Ag Comense).