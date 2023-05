Atletica. Campionato provinciale Cadetti/e, 12 titoli per i lecchesi

A Saronno in palio 32 titoli per le società del comitato Como/Lecco

Quattro vittorie per il Gs Virtus Calco, tre a testa per Merate Atletica Promoline e Pol Mandello, due per l’Up Missaglia

SARONNO – Week-end di gare per il Campionato provinciale Cadetti/e di atletica valido sia per le società di Varese che per le nostre società di Como/Lecco. Dodici titoli per i nostri lecchesi. Sabato vincono Letizia Paolino (Gs Virtus Calco) nei 300m in 44”61, Gaia Rigamonti (Gs Virtus Calco) nei 1200sp in 4’16”61, Gaia De Capitani (Up Missaglia) negli 80hs in 11”7, Beatrice Ferin (Gs Virtus Calco) nel getto del peso con 8,72m, Alessandro Stella (Merate Atl Promoline) nei 300m in 38”66, Filippo Vedana (Merate Atl Promoline) nei 100hs in 14”10, Pietro Cesana (Pol Mandello) nel lancio del disco in 29,90m e Gabriele Ciappesoni (Pol Mandello) nel lancio del giavellotto in 36,38m.

Nella seconda giornata, domenica, quattro titoli lecchesi con Gaia De Capitani (Up Missaglia) nei 300hs in 46”12, Matilde Beretta (Gs Virtus Calco) nel salto in alto con 1,51m, Filippo Vedana (Merate Atl Promoline) nei 300hs in 41”18 e Gabriele Ciappesoni (Pol Mandello) nel salto in alto con 1,74m.

Tutti i podi della prima giornata

300hs: 1^ Letizia Paolino 44”61 (Gs Virtus Calco), 2^ Aurora Grimaldi 45”01 (Atl Rovellasca), 3^ Elisa Raimondi 35”92 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1^ Letizia Paolino 44”61 (Gs Virtus Calco), 2^ Aurora Grimaldi 45”01 (Atl Rovellasca), 3^ Elisa Raimondi 35”92 (Atl Lecco Colombo Costruzioni). 1000m: 1^ Alice Dell’Oro 3’12”76 (Us San Maurizio), 2^ Anita Raineri 3’14”11 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Caterina Ciacci 3’17”68 (Csc Cortenova).

1^ Alice Dell’Oro 3’12”76 (Us San Maurizio), 2^ Anita Raineri 3’14”11 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Caterina Ciacci 3’17”68 (Csc Cortenova). 1200sp: 1^ Gaia Rigamonti 4’16”61 (Gs Virtus Calco), 2° Denise Mascheri 4’34”90 (Csc Cortenova), 3^ Aurora Chiariello 4’41”04 (Pol Intercomunale).

1^ Gaia Rigamonti 4’16”61 (Gs Virtus Calco), 2° Denise Mascheri 4’34”90 (Csc Cortenova), 3^ Aurora Chiariello 4’41”04 (Pol Intercomunale). 80hs: 1^ Gemma De Capitani 11”7 (Up Missaglia), 2^ Adelaide Castagna 12”7 (Pol Mandello), 3^ Matilde Beretta 13”8 (Gs Virtus Calco).

1^ Gemma De Capitani 11”7 (Up Missaglia), 2^ Adelaide Castagna 12”7 (Pol Mandello), 3^ Matilde Beretta 13”8 (Gs Virtus Calco). 3000m marcia: 1^ Maria Pia Ziruolo 18’36”53 (Cantù Atl), 2^ Giada Panzeri 21’07”79 (Atl Triangolo Lariano).

1^ Maria Pia Ziruolo 18’36”53 (Cantù Atl), 2^ Giada Panzeri 21’07”79 (Atl Triangolo Lariano). Salto in lungo: 1^ Maitè Capelletti 5,25m (Us Albatese), 2^ Elisa Baldi 4,77m (Pol Intercomunale), 3^ Elena Invernizzi 4,69m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1^ Maitè Capelletti 5,25m (Us Albatese), 2^ Elisa Baldi 4,77m (Pol Intercomunale), 3^ Elena Invernizzi 4,69m (Atl Lecco Colombo Costruzioni). Getto del peso: 1^ Beatrice Ferin 8,72m (Gs Virtus Calco), 2^ Benedetta Ciabocco 8,30m (Atl 87 Oggiono), 3^ Giulia Anderbegani 8.14m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1^ Beatrice Ferin 8,72m (Gs Virtus Calco), 2^ Benedetta Ciabocco 8,30m (Atl 87 Oggiono), 3^ Giulia Anderbegani 8.14m (Atl Lecco Colombo Costruzioni). Lancio del martello: 1^ Alessia Dell’Acqua 23,62m (Atl Rovellasca), 2^ Elisa Baruffaldi 16,66m (Us San Maurizio), 3^ Anna Sangiorgio 14,17m (Us San Maurizio).

1^ Alessia Dell’Acqua 23,62m (Atl Rovellasca), 2^ Elisa Baruffaldi 16,66m (Us San Maurizio), 3^ Anna Sangiorgio 14,17m (Us San Maurizio). 300m: 1° Alessandro Stella 38”66 (Merate Atl Promoline), 2° Alessandro Tessitore 38”98 (Ag Comense); 3° Pietro Mascagni 39”07 (Ag Comense).

1° Alessandro Stella 38”66 (Merate Atl Promoline), 2° Alessandro Tessitore 38”98 (Ag Comense); 3° Pietro Mascagni 39”07 (Ag Comense). 1000m: 1° Antonio Morabito 2’41”47 (Pro-Sport Running Academy), 2° Giordano Contigiani 2’46”6 (Gs Bernatese), 3° Angelo Nocito 2’46”97 (Atl Mariano Comense).

1° Antonio Morabito 2’41”47 (Pro-Sport Running Academy), 2° Giordano Contigiani 2’46”6 (Gs Bernatese), 3° Angelo Nocito 2’46”97 (Atl Mariano Comense). 1200sp: 1° Edoardo Riva 3’40”74 (G Comense), 2° Andrea Minotti 3’40”96 (Atl Mariano Comense), 3° Christian Guido Acerboni 3’50”67 (Us Derviese).

1° Edoardo Riva 3’40”74 (G Comense), 2° Andrea Minotti 3’40”96 (Atl Mariano Comense), 3° Christian Guido Acerboni 3’50”67 (Us Derviese). 100hs: 1° Filippo Vedana 14”10 (Merate Atl Promoline), 2° Latteo Lanuti 15”65 (Gs Virtus Calco), 3° Giovanni Zucchi 15”84 (Pol Mandello).

1° Filippo Vedana 14”10 (Merate Atl Promoline), 2° Latteo Lanuti 15”65 (Gs Virtus Calco), 3° Giovanni Zucchi 15”84 (Pol Mandello). Salto triplo: 1° Alessio Vago 11,28m (Atl Rovellasca), 2° Michelangelo Morlotti 11,04m (Ag Comense), 3° Matteo Lanuti 10,95m (Gs Virtus Calco).

1° Alessio Vago 11,28m (Atl Rovellasca), 2° Michelangelo Morlotti 11,04m (Ag Comense), 3° Matteo Lanuti 10,95m (Gs Virtus Calco). Lancio del disco: 1° Pietro Cesana 29,90m (Pol Mandello), 2° Aaron Sorbellini 26,29m (Us San Maurizio), 3° Edoardo Riva 22,78m (Ag Comense).

1° Pietro Cesana 29,90m (Pol Mandello), 2° Aaron Sorbellini 26,29m (Us San Maurizio), 3° Edoardo Riva 22,78m (Ag Comense). Lancio del giavellotto: 1° Gabriele Ciappesoni 36,38m (Pol Mandello), 2° Maurizio Panzeri 29,53m (Us San Maurizio), 3° Alessandro Panzeri 24,32m (Gs Virtus Calco).

Tutti i podi della seconda giornata