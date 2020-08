Atletica, campionato regionale di prove multiple Allieve/i

Presenti i gialloblu dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

Valentina Gilardoni fa suo il titolo nell’eptathlon

VILLASANTA – Primi titoli in palio nel post coronavirus, a Villasanta col locale Athletic Club in regia, si sono disputati i campionati regionali open di prove multiple, presenti anche le categorie Assolute ma solo per gli Allievi era in palio anche il titolo regionale.

Valentina Gilardoni fa suo il titolo nell’eptathlon

Sette prove al femminile tra le Allieve per il primo titolo in palio, dopo due giorni di gare, Valentina Gilardoni indossa la prima maglietta simbolo del primato e lo fa andando a sfiorare con 4171 punti il suo primato personale che resiste per soli 83 punti, il cammino della giallo blu la vede correre i 100hs in 16”21 a cui fa seguire 1,42m nel salto in alto, nel getto del peso ottiene 10,04m e conclude le fatiche della prima giornata con i 200m corsi in 27”92. La seconda giornata la vede subito in pedana per il salto in lungo dove atterra a 4,64m; si prosegue col lancio del giavellotto dove ottiene 37,65m e conclude con gli 800m correndoli in 2’29”97 del nuovo primato personale, per la lecchese secondo posto dietro alla toscana Matilde Carboncini che ottiene 4536 punti.

Emma Pastorelli ottiene quattro primati personali dei parziali in gara e anche quello del punteggio finale con 3899 punti, ben 196 in più del suo precedente primato. Subito record alla prima gara, i 100hs corsi in 15”74 con ben 6 decimi di miglioramento, sfiora con 1,48m quello dell’alto, lo ottiene nel peso con 8,94m e lo frantuma sui 200m corsi in 28” 9 con un incremento di oltre mezzo secondo. Nella seconda giornata apre con 4,89m nel lungo a cui fa seguire il primato personale nel giavellotto con 25,86m; a concludere il 2’41”97 sugli 800m e terza posizione in classifica generale ma argento regionale.

Arianna Brivio sei primati su sette gare e ovviamente anche il primato del punteggio totale con 2874 punti frutto dei seguenti parziali, 21”58 sui 100hs (p.p.), 1,39m nel salto in alto (p.p.), 7,08m nel getto del peso (p.p.), 28”25 sui 200m (p.p.), 4,80m nel salto in lungo, 22,13m nel lancio del giavellotto (p.p.) e 2’56”11 negli 800m (p.p.), per lei sesto posto complessivo ma bronzo regionale.

Marta Comi imita la compagna andando ad ottenere sei personali su sette prove e anche quello finale con 2650 punti. Parte con 17”00 sui 100hs (p.p.) a cui fa seguire 1,39m nell’alto (p.p.), aggiunge oltre mezzo metro al peso dove ottiene 8,43m (p.p.), sui 200m altro personale con 30” 8, nel lungo 4,43m; nel giavellotto 17,58m (p.p.), e per finire 4’22”81 sugli 800m (p.p.), per lei 7° posto totale e 4^ nella classifica regionale.

Assoluti nel decathlon regionale, doppietta per i nostri con Andrea Monti e Matteo Dozio

Si passa alla categoria Assoluti e le prove diventano 10, presenti i due giallo blu Andrea Monti e Matteo Dozio e primi due posti in classifica con due primati personali. Monti vince la gara con 5893 punti, inizia subito col personale sui 100m corsi in 11”66, nel lungo atterra a 6,00m, nel getto del peso ottiene 9,26m; nell’alto fa 1,75m e a concludere la prima giornata il 55”0 sui 400m. Subito al personale in apertura di seconda giornata con 16”61 sui 110hs, altro personale nel lancio del disco con 32,50m; nel giavellotto lancia a 44,70me conclude con 5’03”38 sui 1500m.

Matteo Dozio aggiunge quasi 500 punti al precedente personal best, oltre al punteggio complessivo anche 6 primati parziali, subito a primato sui 100m con 12”06, si supera anche nel lungo con 6,21m; 8,38m nel getto del peso, ancora al personale con 1,87m nel salto in alto e sui 400m con 56”06. Nella seconda giornata subito personale sui 110hs con 16”65, a cui fa seguire quello del disco con 31,38m; lo sfiora per un solo cm con 4,20m nell’asta, 38,33m nel lancio del giavellotto e 4’59”38 sui 1500m conclusivi, il punteggio finale per lui ora vede il personale a 5706 punti.