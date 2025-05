Atletica. Campionato regionale su pista, cinque titoli per i lecchesi

Vincono Lorenzo Forni, Stella Moizzi, Elisa Dozio e, due volte, Riccardo Asperges

I titoli erano riservati agli Juniores/Promesse, gare aperte ai Seniores F/M e gare di contorno per gli Allievi

BUSTO ARSIZIO (VA) – Week-end con il Campionato regionale individuale su pista valido per le categorie Juniores e Promesse, le gare erano aperte anche alla categoria Seniores e c’era una gara di contorno per gli Allievi (2000sp).

Grandissima gara dei 400m femminile, Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano) categoria Seniores, vince con il tempo di 51”33 con ben 1.109 punti, migliorando di ben 77 centesimi, 5^ italiana All Time, ben 11 atlete hanno superato i 900 punti. Molto bene anche la nostra Stella Moizzi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) che vince il titolo dei 200m con 24”55 nuovo primato personale migliorato di 34 centesimi con 941 punti; sui 100m con 11”89 nuovo primato personale (migliorato di 27 centesimi) con 952 punti, in finale categoria Promessa conclude al 3° posto con 12”08.

Lorenzo Forni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) vince il titolo nella categoria Juniores degli 800m col tempo di 1’53”20, Riccardo Asperges (Atl Lecco Colombo Costruzioni) doppio titolo nella categoria Juniores, prima vince il lancio del martello con 53,23m e successivamente vince nel getto del peso con 14,87m migliorando il primato personale di quasi un metro; Elisa Dozio (Atl Lecco Colombo Costruzioni) tra le Juniores vince il titolo del getto del peso con 12,80m nuovo primato personale aumentato di 8 centimetri.

Per i lecchesi, oltre ai 5 titoli, arrivano anche 2 argenti e 4 bronzi

Nei 110hs Juniores Matteo Maggioni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) prima corre in 19”65 la batteria e successivamente nella finale chiude al 2° posto con 15”42, nuovo primato personale con 1” in meno. Nel lancio del giavellotto Giacomo Arienti (Up Missaglia) argento nella categoria Juniores con 48,60m. Quattro bronzi, tutti per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni: Federico Meda 800m categoria Promessa con 1’54”69, Tommaso Farina 1500m categoria Juniores con 4’06”89, Nicolò Vergottini 5000m categoria Promessa con 16’32”91 sfiorando di 1” il p.p., Lorenzo Azzalini salto in lungo nella categoria Juniores con 6,66m.

Tutti gli altri lecchesi che hanno gareggiato a Busto Arsizio

Femminile

200m-14^ Carolina Majer 6^ Juniores 25”01 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

800m-11^ Elisa Tarca 5^ Juniores 2’19”16 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 17^ Ilaria Menatti 8^ Promessa 2’26”98 (Bracco Atletica).

1500-14^ Camilla Valsecchi 4’50”80 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

2000sp-Allieve: 8^ Gaia Rigamonti 8’15”25 (Us San Maurizio).

100hs-5^ Camilla Comi 15”82 in batteria 16”18 in finale (Up Missaglia).

400hs-10^ Camilla Comi 7^ Juniores 1’06”01 (Up Missaglia).

Salto in alto-7^ Elisa Storni 1,40m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in lungo-10^ Martina Ravasio 4^ Juniores 5,29m (Up Missaglia).

Salto truiplo-10^ Sara Ciappasoni 4^ Juniores 11,23m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

100m-20° Thomas Cazzola 9° Promessa 11”32 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 25° Matteo Scaccabarozzi 13° Promessa 11”37 (Up Missaglia), 60° Francesco Antonio Alfieri 25° Promessa 11”70 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 62° Mattia Tacchini 26° Promessa 11”70 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 64° Gabriele Bezzi 30° Juniores 11”71 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

200m-37° Gabriele Bezzi 14° Juniores 23”66 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

400m-39° Davide Sabatini 11° Juniores 50”86 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 43° Alessandro Canclini 13° Juniores 51”06 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

800m-20° Alessandro D’Abbrusco 11° Juniores 2’01”22 (Merate Atl Promoline).

2000sp-Allievi: 11° Christian Guido Acerboni 6’48”01 (Atl Valle Brembana), 14° Lorenzo Trincavelli6’56”24 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

110hs-4° Davide Colombo 15”12 Batteria 15”53 in finale (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

400hs-3° Alessandro Rota 53”03 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto con l’asta-4° Matteo Dozio 4,20m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 9° Stefano Tagliaferri 5° Juniores 3,70m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10° Matteo Maggioni 6° Juniores 3,50m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10° Giacomo Maggioni 3,50m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto triplo-14° Matteo Dozio 12,85m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 15° Giacomo Maggioni 12,53m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).