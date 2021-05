A Mantova nei 1500m a inviti, 3’54”00 di Omar Stefani

Rodengo Saiano e Mantova, varie dai campi di gara

RODENGO SAIANO – Continua la crescita della mezzofondista classe 2007, Teresa Buzzella dell’Unione Sportiva Derviese: nella scorsa stagione aveva un personale di 3’16” sui 1000m migliorato alla prima occasione al 24 aprile a Milano e ulteriormente ritoccato sabato scorso a Rodengo Saiano dove ha tolto altri 2 secondi portandosi a 3’03”44 tempo che vale il 4° posto. Non da meno il compagno di squadra Carlo Tagliabue impegnato nella stessa distanza al maschile, 3’05” nella scorsa stagione, tempo migliorato alla prima uscita di Rovellasca del 24 aprile e sceso sotto la barriera dei 3’ ma questa volta vincendo la seconda serie dà una bella spallata al suo ormai vecchio primato e lo aggiorna a 2’51”29, tempo che gli vale l’8° posto. Sempre per la Derviese il 9° posto del cadetto Matteo Piatti con 4,55m nel salto in lungo.

A Rodengo Saiano presenti per l’Up Missaglia Giacomo Arienti e Alessandro Aletti nel getto del peso Cadetti dove concludono rispettivamente al 5° e 9° posto con 9,35m e 7,25m. Sale sul podio nel salto in lungo cadetti con 5,42m Achille K Fon Galbusera col 3° posto, Samuele Arienti sui 100hs Cadetti conclude in 16”51 che vale il 4° posto. Per la Polisportiva Libertas Cernuschese, sfiora il podio nei 100m Allieve Matilde Gervasoni col 4° posto in 12”77, Laura Confalonieri 11^ in 13”54.

A Mantova

Gran bel 1500m quello a inviti che si è corso sabato a Mantova, quattro atleti sotto i 3’45” con Giovanni Filippi del Us Rogno a limare ulteriormente il suo primato che nell’occasione è stato portato a 3’41”97. Molto bene anche il giallo blu Omar Stefani che correndo in 3’54”00 ottiene il 7° posto a soli 52 centesimi dal personale che risale al 2018. Subito dietro Davide Raineri (C.S. Rocchino Bs) all’attacco del suo primato italiano SM45 che però resiste anche se per poco, 3’54”70 il tempo del lecchese a Mantova.