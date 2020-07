Atletica. Clarissa Boleso seconda sui 400 metri a Tradate

Quasi 300 partecipanti alla riunione regionale

In programma gare veloci e lanci

TRADATE – Dopo il lungo stop e la ripresa con tutte le restrizioni del caso, piano piano si prova a ritornare alla normalità e le gare si susseguono una dietro l’altra. Questa vota è toccato all’Atletica Tradate (Varese) organizzare al centro sportivo comunale le gare regionali, che hanno visto quasi 300 partecipanti su distanze veloci e lanci.

Pochi i lecchesi presenti

Solo rappresentanti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni a difendere i colori manzoniani. Clarissa Boleso ottiene il piazzamento migliore col 2° posto sui 400m corsi in 58”13. Gli altri risultati vedono il salto in lungo con sei lecchesi in gara, la migliore è stata Federica Maggi con 5,06m seguita a 5,02m da Eleonora Villa, con 4,89m da Emma Pastorelli, con 4,88m da Elisa Storni, con 4,78m da Arianna Brivio e con 4,77m da Elisa Crippa. Nei 100m Lorenzo Amati corre in 11”46, seguito con 11”89 da Michele Magni, nei 400m Jacopo Francesco Seluga corre in 56”22.