Atletica Colombo in festa: premiati i migliori atleti

Finalmente dopo due anni, è tornata a svolgersi la cena sociale dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

Premiati i migliori per podi Italiani e regionali, Mattia Padovani e Besana Veronica oltre 1000 punti in tabella, Federica Dozio campionessa italiani Juniores.

MONGUZZO- Per due anni era mancata, causa Covid, la cena sociale dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e finalmente questo venerdì atleti, allenatori e consiglieri erano tutti presenti per la “Apricena” e anche le premiazioni.

Grande festa per gli atleti premiati: Mattia Padovani con ben 1039 punti per i 5000m dei 13’37’22” primato provinciale Assoluto e Besana Veronica con 1021 punti con i 100hs in 13”42 anche per lei il primato provinciale Assoluti.

Grande festa per Federica Dozio campionessa italiana Juniores del lancio del giavellotto con 46,78m; anche per lei il primato provinciale Juniores a solo a 82cm per il provinciale Assoluto. E intanto soddisfazioni per Konjoneh Maggi, domenica prossima 11 dicembre a Torino per i campionati Europei di corsa campestre.

Premiati per i podi sui campionati italiani.

Veronica Besana (Promessa) 2^ sui 100hs e 2^ sulla staffetta 4x100m. (7^ Assoluta sui 100hs)

Clarissa Boleso (Promessa) 2^ sulla staffetta 4x100m.

Lisa Galluccio (Promessa) 2^ sulla staffetta 4x100m.

Alessia Gatti (Promessa) 2^ sulla staffetta 4x100m (100hs x 4^ campionato italiano e 967 punti tabella)

Dozio Elisa (Juniores) 1^ del lancio del giavellotto (1^ regionale nel getto del peso e 2^ regionale del giavellotto).

Aondio Marco (Promessa) 3° per 800m (1° regionale sugli 800m e 929 punti tabella)

Premiati per i podi sui campionati regionali.

Matteo Scaccabarozzi (Allievo) campionato regionale sui 200m.

Lorenzo Forni (Allievo) 2° campionato regionale sui 2000sp.

Simone Manzoni (Allievo) 3° campionato regionale sui 110hs (8° Campionato Italiano 110hs.

Francesco Raineri (Allievo) 3° campionato regionale sui 3000m.

Alessandro Panizza (Allievo) 3° campionato regionale del lancio del giavellotto.

Federico Ciappesoni (Allievo) 3° campionato regionale staffetta 4x100m

Andrea Goldonetto (Allievo) 3° campionato regionale staffetta 4x100m.

Silvia Crippa (Assoluta) 2^ campionato regionale getto del peso.

Kethrin Sironi (Assoluta) 2^ campionato regionale ancio del disco.

Mory Diop (Promessa) 1° campionato regionale salto in alto, 2° campionato Assoluto salto in alto, (7° campionato Italiano salto in alto, 909 punti tabella).

Matteo Dozio (Assoluto) 1° campione regionale salto con l’asta.

Christian Jacovone (Promessa) 1° campione regionale salto in lungo, 1° campionato regionale Assoluto salto in lungo, 916 punti tabella).

Matteo Mosetti (Assoluto) 1° campione regionale lancio del giavellotto, 973 punti tabella.

Tommaso Mojoli (Promessa) 3° campionato regionale lancio del giavellotto, 840 punti tabella.

Davide Maggioni (Promessa) 2° campionato regionale salto con l’asta.

Pietro Roncareggi (Promessa) 2° campionato regionale lancio del disco.

Soueido Simka (Promessa) 3° campionato regionale salto in alto.

Andrea Todoldo (Promessa) 3° campionato regionale salto triplo.

Altri atleti per piazzamenti italiani e punti tabella.

Elisa Pastorella (Promessa) 4^ campionato italiano.

Emma Pastorelli (Juniores) 6^ campionato italiano.

Marika Sironi 858 tabella punti.

Valsecchi Viviana campionato regionale marcia.

Giovanni Artusi (Juniores) 5° campionato italiano 3000m.

Edordo Brusa (Juniores) 6° campionato italiano 3000sp.

Mattea Castellazzo 862 tabella punti.

Andrea Colombo 926 tabella punti.

Giacomo Proserpio 975 tabella punti.

Jonut Puiu 849 tabella punti.

Alessandro Rota (Promessa) 4° italiano campionato italiano, 966 punti tabella.

Mattia Sottocornola 906 punti tabella.