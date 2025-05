Atletica. Como e Guanzate, week end dedicato al campionato provinciale Ragazze/i

4^ e 5^ prova del Trofeo Gioventù Lariana

16 titoli, 6 per le società lecchesi, Chiara Arrigoni (Cs Cortenova) vince il titolo dei 1000m

COMO/GUANZATE – Campionato Provinciale dedicato alla categoria Ragazze/i valido nel comitato Como/Lecco e il comitato Varese, nel weekend hanno potuto gareggiare due gare ma per un solo titolo.

Sei titoli degli atleti lecchesi, Chiara Arrigoni (Cs Cortenova) vince il titolo dei 1000m col tempo di 3’25”40 nuovo primato personale abbassandolo 5” in meno, Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova) vince i 1000m con 3’07”94, Aurora Benedetta D’Alessia (Merate Atletica Promoline) vince il titolo sui 60hs col tempo 9”83 nuovo primato personale migliorando quasi 2” in meno, Federico Leone Galmuzzi (Merate Atletica Promoline) vince il titolo con 9”33 nuovo primato personale (33 centesimi in meno), Asia Massineo (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince il titolo nel salto in lungo con 4,19cm nuovo primato personale ben 58 centesimi in più, Agata Minunno (Merate Atletica Promoline) vince il titolo nel vortex con 46,11m nuovo primato personale migliorando oltre 5m in più.

Tutti i podi di Como nella 4^ prova del Trofeo Gioventù Lariana

60hs-1^ Aurora Benedetta D’Alessia 9”83 (Merate Atl Promoline), 2^ Rebecca Bonfanti 9”88 (Merate Atl Promoline), 3^ Vittoria Panzeri 9”91 (Us San Maurizio).

60hs-1° Federico Leone Galmuzzi 9”33 (Merate Atl Promoline), 2° Giacomo Brivio 9”85 (Merate Atl Promoline), 3° Edoardo Comini Rovinolo 10”20 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1000m-1^ Vittoria De Wolf 3’23”20 (Cus Insubria Varese-Como), 2^ Chiara Arrigoni 3’25”40 (Cs Cortenova), 3^ Domitilla Agostini 3’26”18 (Atl 87 Oggiono).

1000m-1° Mirco Peliizzaro 3’07”94 (Cs Cortenova), 2° Elia Wolfan Ripisardi 3’08”89 (Sesto 76), 3° Davide Spreafico 3’10”55 (Atl 87 Oggiono).

Salto in alto-1^ Elisa Pastori 1,50m (Pol Intercomunale), 2^ Sara Carugati 1,40m (Atl Osa Saronno Libertas), 3^ Anna Zanleone 1,37m (Us Albatese).

Salto in lungo-1° Giovanni Casotti 4,87m (Atl La Fornace), 2° Pietro Raul Piuri 4,80m (Atl Rovellasca), 3° Matteo Boccotti 4,70m (Atl Gavirate).

Peso di gomma-1° Wiliam Luccisano 16,97m (Cantù Atletica), 2° Carlo Clerici 13,73m (Atl Rovellasca), 3° Mattia Guitto 11,16m (Pol Mandello).

Vortex-1^ Agata Minunno 46,11m (Merate Atl Promoline), 2^ Emma Guerra 34,91m (Atl Rovellasca), 3^ Amelie Scurria 32,84m (Pol Mandello).

Tutti i podi di Guanzate nella 5^ prova del trofeo Gioventù Lariana

60m-1^ Benedetta Aurora D’Alessia 8”56 (Merate Atl Promoline), 2^ Martina Fusetti 8”70 (Atl Rovellasca), 3^ Rebecca Bonfanti 8”78 (Merate Atl Promoline).

60m-1°Elia Fischietto 8”15 (Pol Inrecomunale), 2° Federico Leone Galmuzzi 8”35 (Merate Atl Promoline), 3° Yajan Estiven Bonardi 8”46 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Marci 2000m-1^ Giorgia Villa 11’40”72 (Atl Triangolo Lariano), 2^ Serena Riccardi 11’49”02 (Atl La Fornace), 3^ Emma Frigerio 12’10”20 (Us Albatese).

Marcia 2000m-1° Mattia Monari 10’57”74 (Atl Osa Saronno Libertas), 2° Matteo Sozzi 11’25”49 (Atl Osa Saronno Libertas), 3° Elia Wolfan Rapisardi 13’03”91 (Sesto 76).

Salto in alto-1° Matteo Boccotti 1,48m (Atl Gavirate), 2° Alessandro Frantuma 1,34m (Atl Triangolo Lariano), 3° Tommaso Ancelliero 1,34m (Atl Arcisate).

Salto in lungo-1^ Asia Messineo 4,19m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Adrienne Bellù 4,10m (Gs Bernatese), 3^ Aurora Maria Curir 4,04m (Up Missaglia).

Peso Gomma-1^ Susanna Marzola 10,31m (Atl Teatro Alla Scala), 2^ Anna Zanleone 10,02m (Us Albatese), 3^ Nicole Vitullo 9,51m (Atl Cassago).

Vortex-1° William Luccisano 56,37m (Cantù Atletica), 2° Andrea Orlando 54,90m (Us Oltronese), 3° Davide Testi 53,12m (Atl Lib Uboldo).