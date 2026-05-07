Atletica Csi: a Lecco 2^ prova provinciale, a Brescia 1^ prova regionale

Virtus Calco grande protagonista: vince a Lecco ed è seconda a Brescia
LECCO – Organizzata dal comitato provinciale Csi di atletica, a Lecco si è svolta la 2^ prova del Campionato Provinciale. Il Gs Virtus Calco stravince con ben 63.815 punti (tabellare), al 2° posto il Team Alto Lambro con 30.688 punti, terzo posto con la Polisportiva Bernate con 15.515 punti.
In gara 11 società del comitato di Lecco e una società del comitato di Sondrio (senza punteggio) per il Campionato Provinciale. Detto del podio, al 4° posto il Team Pasturo con 10.200 punti, al 5° posto la Polisportiva Bellano con 6.030 punti, al 6° posto il Csc Cortenova con 4.112 punti, al 7° posto l’Us Derviese con 2.035 punti, all’8° posto il G.S.O. V Unite con 1.988 punti, al 9° posto la Polisportiva Valvarrone con 1.459 punti, al 10° posto la Polisportiva Castello Brianza con 1.341 punti, all’11° posto la Polisportiva 2001 con 728 punti.
Individualmente i migliori punteggi sono stati di Lavinia Origo (Virtus Calco) nei 60hs tra le Ragazze con 9”5 (947 punti tabellare), Maria Grazia Zuliani (Polisportiva Bernate) negli 800m nella categoria Veterane B con 3’03”1 (945 punti tabellare), Nora Galbusera (Virtus Calco) nei 60hs tra le Ragazze con 10”1 (846 punti tabellare), Claudio Mandelli (Team Pasturo) nei 100m ncategoria Amatori B con 12”1 (820 punti tabellare) e Giulia Cristina Rota (Polisportiva Bernate) negli 800m con 2’17”9 (820 punti tabellare).
A Brescia 1^ prova del campionato regionale: vince il Circolo Anspi la Vigna (MN), Virtus Calco seconda
Domenica mattina è partito il Campionato Regionale di atletica leggera Csi. I mantovani del Circolo Anspi la Vigna vincono la classifica con 2.405 punti, Gs Virtus Calco chiude al 2° posto con 2.046 punti, terzo posto per L’Atletica Ravello (Mi) con 1.789 punti. Poche le società lecchesi in gara: 5° posto Team Alto Lambro con 1.415 punti, 12° posto Polisportiva Bernate con 396 punti, 22° posto Polisportiva Bellano con 152 punti, 25° posto Team Pasturo con 129 punti, 37° posto Polisportiva Pagnona con 27 punti.
I podi individuali dei lecchesi
- Cucciole/i A
Vortex-1^ Irene Bardelli 25,73m (Virtus Calco).
50m-3° Mattia Mandelli 8”69 (Team Pasturo).
Salto in lungo-1° Mattia Mandelli 3,01m (Team Pasturo).
- Ragazze/i
60m-1^ Lavinia Origo 8”61 (Virtus Calco).
Vortex-3^ Silvia Marzitelli 30,86m (Virtus Calco).
1000m-3° Nicolò Mandelli 3’15”97 (Team Pasturo).
Salto min alto-1° Prosper Jolly 1,42m (Team Alto Lambro), 3° Dario Ghislandi 1,40m (Virtus Calco).
- Cadette/i
Lancio del disco-2° Mattia Bonfanti 20,82m (Virtus Calco), 3° Riccardo Ghezzi 20,51m (Virtus Calco).
Salto in lungo-1° Leonardo Gioiosa 5,75m (Team Alto Lambro).
3000m-2^ Linda Cattaneo 12’53”42 (Polisportiva Bernate).
- Allieve/i
Salto in lungo-2^ Matilde Beretta 4,95m (Virtus Calco), 3^ Yasmine Gouem 4,69m (Team Alto Lambro).
Salto in lungo-1° Davide Meneghini 5,88m (Team Alto Lambro), 2° Riccardo Galbusera 5,74m (Virtus Calco).
Lancio del giavellotto-3° Davide Esposito 31,52m (Team Alto Lambro).
- Juniores
100m-1^ Elisa Dozio 12””93 (Virtus Calco), 2^ Letizia Paolino 13”15 (Virtus Calco).
Getto del peso-1^ Elisa Dozio 11,73m (Virtus Calco).
Salto in alto-1^ Letizia Paolino 1,53m (Virtus Calco), 2^ Emma Pontiggia 1,45m (Team Alto Lambro), 3^ Yacine Diaw 1,45m (Virtus Calco).
Lancio del disco-1° Lorenzo Minuiti 26,38m (Team Alto Lambro).
- Seniores
Getto del peso-2^ Clelia Brognoli 8,57m (Virtus Calco).
Salto in alto-3^ Clelia Brognoli 1,40m (Virtus Calco).
1500m-1° Stefano Villa 4’19”81 (Virtus Calco).
Lancio del disco-2° Davide Bonacina 31,72m (Polisportiva Bellano), 3° Matteo Dozio 31,70m (Virtus Calco).
Salto in lungo-1° Giacomo Maggioni 6,31m (Virtus Calco), 3° Matteo Dozio 5,94m (Virtus Calco).
- Amatori A
3000m-1^ Laura Joanna Lucvzak 12’10”56 (Virtus Calco), 3^ Costanza Antonello 12’29”22 (Virtus Calco).
100m-1^ Arianna Meles 13”50 (Team Pasturo).
Getto del peso-1^ Arianna Meles 7,40m (Team Pasturo), 2^ Viviana Maria La Piana 7,29m (Team Alto Lambro).
1500m-3° Alfonso Flavio Maggi 6’09”38 (Virtus Calco).
400m-2° Riccardo Santi 59”93 (Team Alto Lambro).
Salto in alto-1° Riccardo Santi 1,70m (Team Alto Lambro).
- Amatori B
3000m-1^ Cinzia Beccalli 12’57”96 (Virtus Calco).
100m-2^ Alice Maria Jhoanna Casonato 15”68 (Team Alto Lambro).
Salto in alto-3^ Sabrina Mauri 3,39m (Virtus Calco).
400m-1° Claudio Mandelli 56”79 (Team Pasturo).
Salto in alto-1° Luca Perego 1,50m (Virtus Calco).
- Veterani A
3000m-2^ Nicoletta Ripamonti 16’03”03 (Virtus Calco).