Atletica Lecco Colombo Costruzioni in regia, 62 atleti in gara

Le gare, riservate a Ragazzi e Cadetti, sono state disputate domenica nella rinnovata pista del centro sportivo del Bione

LECCO – Dopo gli Esordienti della scorsa settimana, questa volta sono state le categorie Ragazzi e Cadetti al maschile e al femminile a disputare le gare organizzate domenica pomeriggio sulla rinnovata pista e sulle pedane del Centro Sportivo del Bione. Quattro gare per i ragazzi con due combinazioni possibili: 60m, 600m, salto in lungo e getto del peso, oppure i 60hs, i 600m, il salto in alto e il lancio del vortex per il tetrathlon B, per i Cadetti le gare erano 80hs al femminile e 100hs al maschile, i 600m al femminile e i 1000m al maschile, il salto in alto, il salto in lungo e il lancio del giavellotto e il lancio del disco per il pentathlon femminile e Esathlon al maschile.

Giulia Anderbegani, Gemma De Capitani e Samuele Petrolo nel tetrathlon

Vittorie per le atlete di casa nei due tetrathlon, Giulia Anderbegani (Atl Lecco Colombo Costruzioni) vince con 2546 punti davanti a Gaia Rigamonti (Atl Cassago) che di punti ne totalizza 2360 e a completare il podio Elisa Pinciroli (Pro Patria Bustese) con 2313 punti.

Nel tetrathlon B a vincere è Gemma De Capitani (Up Missaglia) con 2778 punti, a precedere per un podio tutto lecchese, Elena Invernizzi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) seconda con 2670 punti e Adelaide Castagna (Pol Mandello) terza con (Virtus calco) seconda con

Samuele Petrolo (Atl Lecco Colombo Costruzioni) vince con 2249 punti davanti a Diego Rossetti (Atl Triangolo lariano) 2210 punti e Andrea Benedetti (Cs Cortenova) con 1923 punti.

Nel tetrathlon B a vincere è Matteo Vitali (Us San Maurizio) con 2072 punti, secondo con 2007 punti, Stefano Pinciroli (Pro patria Bustese) e a completare il podio Gabriele Ciappesoni (Pol Mandello) con 1998 punti.

Sara Ciappesoni e Samuele Arienti loro le vittorie tra i Cadetti

Intero podio lecchese tra le Cadette con la vittoria di Sara Ciappesoni (Pol Mandello) con 3238 punti davanti a Elisa Dozio (Virtus Calco) seconda con 3146 punti e Sara Cazzaniga (Atl Cassago) terza con 3098 punti.

A Samuele Arienti (Up Missaglia) la vittoria al maschile con 2803 punti, dietro al secondo posto Gabriele Bezzi (Pol Mandello) con 2721 e a completare un altro podio targato Lecco, il terzo posto di Stefano Tagliaferri (Virtus Calco) con 2539 punti.