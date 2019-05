Atletica. Dieci lecchesi convocati con la Lombardia al Brixia Meeting

BRESSANONE – Mai come in questa edizione la nostra provincia sarà rappresentata alla 37^ manifestazione internazionale Brixia Meeting riservata alla categoria Allieve/i.

Ben sette sono i convocati dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni: Alessia Gatti per i 100m (12”31 quinta in graduatoria nazionale 2019) e per la 4x100m, Clarissa Boleso per i 400m (57”39 terza in graduatoria 2019), Laura Renna per gli 800m (2’14”23 terza in graduatoria 2019), Veronica Besana per i 100hs (13”64 seconda in graduatoria 2019) e per la 4x100m; Andrea Chiara Pozzi per il getto del peso (13,54m quarta in graduatoria 2019), Daniele Uccheddu per il salto triplo (14,58m seconda miglior prestazione 2019 a livello nazionale), Patrick Olcelli nel getto del peso (18,16m miglior misura a livello nazionale 2019).

Per l’Us Derviese nel lancio del giavellotto è stato convocato Simone Buzzella (56,78m settimo in graduatoria 2019) e sempre nel giavellotto ma al femminile per il Gs Virtus Calco sarà in pedana Federica Dozio (39.26m decima in graduatoria 2019), in gara con i colori bergamaschi dell’Atl Bergamo 1959 Orio Center Martina Casiraghi nella 5km di marcia (24’18”27 miglior tempo nazionale 2019).

20 le rappresentative presenti.

Quattro saranno le “straniere” a dare un tocco di internazionalità alle gare, Baden Wurttemberg (Ger), Bayern (Ger), Slovenje, Ticino (Ch), e per l’Italia saranno presenti le formazioni regionali di Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Lazio, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino, Sardegna, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto, Team Italia, Alto Adige Sud Tirolo.

27 gare individuali più le staffette.

Saranno 27 le gare in programma, 100/110hs, 100m, 400m, 1500m, 2000sp, 200m, 400hs, 800m e 4x100m. per le corse, martello f , peso f, disco m, asta m, triplo m/f, lungo m più la marcia m/f. Inizio alle ore 9,00 con la 5km di marcia sia maschile che femminile, conclusione con le due staffette con la femminile a chiudere la manifestazione alle ore 14.45.

Alla Lombardia la 36^ edizione.

Nella scorsa edizione ci fu la vittoria finale per la rappresentativa bianco verde lombarda che si impose con 559 punti sui tedeschi del Bayern che si fermarono a 521,5 con il Veneto a chiudere il podio con 513 punti,