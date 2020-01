Atletica. Dopo l’infortunio Veronica Besana torna a volare

Veronica Besana, bel rientro sugli ostacoli

Dopo l’infortunio della scorsa estate, subito al top

AOSTA – C’era curiosità e tanta attesa attorno a Veronica Besana per l’esordio sugli ostacoli dopo l’infortunio della scorsa stagione che l’aveva tenuta lontano dalle piste per parecchi mesi. Un primo ritorno all’agonismo e che ritorno… sui 60 piani, a pochi giorni dall’exploit di Bergamo, eccone un altro per palati fini.

Subito un gran tempo, 8”45 in finale a Aosta

In gara nei campionati regionali della Val D’Aosta, prima vince molto agevolmente la batteria in 8”46, tempo che rappresenta il primato personale con gli ostacoli da Assoluta e con cui dovrà confrontarsi da adesso in avanti visto che è passata tra le Juniores, e nella successiva finale, pur incocciando leggermente col primo ostacolo, riesce a tirar giù un altro centesimo e ad aggiornare il personale a 8”45. Tempo questo che nella passata stagione le avrebbe permesso di essere al 7° posto della graduatoria nazionale Assoluta e nettamente prima di categoria.

Dopo il dolore per la perdita dell’allenatore, alla ricerca di nuovi stimoli

Purtroppo il 2019 non era stato sfortunato solo per il lungo infortunio capitato all’azzurrina, ma a fine novembre era venuto a mancare anche uno dei suoi allenatori storici, Antonio Ianni, che l’aveva scoperta e lanciata nelle file dell’Atletica Cassago prima del suo trasferimento nell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni dove, assieme a Diego Crippa, affinava la preparazione non solo tra gli ostacoli ma anche nelle prove multiple, disciplina questa dove ha detenuto anche il primato italiano Allieve.

Ora ha nella figura di Flavio Alberio, stimato tecnico specialista dei salti e degli ostacoli che ne segue la preparazione assieme a Diego, un altro punto di riferimento importante e già le prime gare di questo nuovo percorso ci hanno consegnato un’atleta in grande condizione. Ora non resta che attendere le prossime gare e i campionati italiani per vedere sin dove la giallo blu sarà capace di arrivare.