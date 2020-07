Atletica. Doppietta lecchese nei 100hs con Gatti e Villa

Riunione regionale nobilitata da Alessia Trost

La rappresentante delle Fiamme Gialle vince in 1,84m l’alto

GAVIRATE – Non è passata inosservata la partecipazione della finanziera alla riunione regionale di atletica che l’Atl Gavirate ha organizzato sulla nuova pista, la giallo verde alla ricerca delle sensazioni migliori ottiene il permesso per poter gareggiare nella gara regionale.

Netto il divario con le altre partecipanti in gara, 1,84m il suo salto ottenuto al primo tentativo prima di fallire i tre successivi alla misura di 1,87m, una strada ancora lunga da percorrere per provare a ritornare sui suoi salti migliori. Ricordiamo ancora il suo salto a 2 metri esatti nel 2013 a Trinec in repubblica Ceca e i titoli mondiali Juniores nel 2012 a Barcellona, sempre nel 2013 il titolo europeo Juniores a Tampere, mentre nel 2015 la vide protagonista col bronzo europeo indoor.

Lecchesi protagonisti negli ostacoli e nell’asta

Doppietta sui 100hs Assoluti femminili, Alessia Gatti in cerca di una nuova identità, dopo aver gareggiato prevalentemente sulla velocità, ritorna a cimentarsi sugli ostacoli già provati nelle categorie giovanili. Alla sua seconda apparizione sulla distanza, demolisce il tempo di esordio di 1 secondo e mezzo e con 15”23 vince la gara davanti alla compagna di club Eleonora Villa che corre in 15”34. Al maschile tra gli Juniores, al 2° posto Alessandro Rota con 14”54 e al 3° Junior T Diseysson Goho con 14”57. Nel salto con l’asta Andrea Monti 2° a 4,50m e Matteo Dozio 3° a 4,00m. A chiudere i podi giallo blu il 2° posto di Elisa Nobili nel salto triplo con 11,53m.

Gli altri risultati di tutti i lecchesi