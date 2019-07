Atletica. Europei Under 23, poca fortuna per i lecchesi

GAVLE – Da giovedì 11 a domenica 14 luglio si sono disputati a Gavle (Svezia) i campionati europei Under 23, campionati che hanno visto la formazione azzurra chiudere al sesto nella Placing Table con 94 punti e con sette medaglie (2 argenti e cinque bronzi) conquistate.

Mattia Montini si ferma sui 110hs

Subito in pista nel pomeriggio della prima giornata il lecchese Mattia Montini, ex giallo blu dalla passata stagione in forza al Ce Carabinieri. Il 20enne di Ballabio, 13”92 di primato personale, non conclude la sua prova: “La scorsa settimana mi è venuta una forte contrattura, ho provato comunque a gareggiare ma al primo ostacolo ho sentito molto male e mi sono fermato”. Una vera sfortuna in quanto in semifinale sono arrivati con 14”60 tempo che non rappresentava sicuramente un problema per i lecchese.

Giacomo Proserpio un solo lancio buono e due nulli nel martello

Venerdì mattina tocca al secondo atleta lecchese provare a guadagnarsi la finale, Giacomo Proserpio impegnato nel lancio del martello dove vanta un personale di 71,33m. Al primo lancio fa 66,69m; non lontano dal personale ma non sufficiente per entrare nei 12 che disputeranno la successiva finale, nei due lanci ancora a disposizione prova a forzare ma purtroppo sono entrambi nulli e il rappresentante dell’Atl lecco Colombo Costruzioni si deve accontentare della 14^ posizione.