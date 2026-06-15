Atletica. Federico Forni e Daniele Arlati ottengono il minimo per i Campionati Italiani Allievi

L’Atletica Brusaporto ha organizzato la 4^ Run4malawi
Gara di atletica leggera categorie Giovanili e Assolute
BRUSAPORTO (BG) – Serata di atletica, in gara dagli Esordienti fino agli Assoluti, specialità di corsa dagli 80m giovanili fino ai 3000m Assoluti, salti e lanci, organizzate dall’Atletica Brusaporto si è svolta la Run4malawi.
684 atleti hanno gareggiato per le gare di corsa, 172 nei salti, solamente 13 atleti nel getto del peso Assoluti. Gran bei risultati per due lecchesi che ottengono il minimo di categoria: Federico Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) corre gli 800m in 1’56”68 nella categoria Allievi nuovo primato personale abbassato di 1”, l’Allievo Daniale Arlati (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) migliora il personale sui 3000m con 9’01”81 quasi 5” in meno.
Il Ragazzo Karol Jozef Crea (Polisportiva Mandello) vince la gara del salto in alto con 1,37m nuovo primato personale migliorando di ben 17 centimetri, bene anche i due gialloblu dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, Filippo Bessi 2° sui 200m in 22″39 e Marta Crippa 3^ sui 3000m in 10’30”11.
Tutti i vincitori e tutti i lecchesi
- Esordienti f/m
400m-1^ Sara Campana 1’09”84 (Atletica E Podistica Polisportiva Bottanuco).
400m-1°Omar Alfarouk Bamba 1’09”90 (Atletica Brusaporto).
- Ragazze/i
200m-1^ Arianna Faccini 27”58 (Polisportiva Villese).
200m-1° Pascal Bracchi 27”52 (Atletica Brusaporto), 9° Karol Jozef Crea 30”83 (Polisportiva Mandello).
Salto in alto-1^ Meriam Amssafi 1,45m (Oratorio Albino Atletica).
Salto in alto-1° Karol Jozef Crea 1,37m (Polisportiva Mandello).
- Cadette/i
80m-1^ Lucrezia Agnelli 10”68 (Atletica Brusaporto), 15^ Ester Sossai 11”40 (Polisportiva Mandello), 52^ Carlotta Combi 12”31 (Polisportiva Mandello), 55^ Beatrice Mauri 12”66 (Polisportiva Mandello).
80m-1° Diego Morè 9”79 (Cus Bergamo).
600m-Sofia Seresini 1’43”79 (Atletica Estrada), 13^ Alessia Colombo 1’52”04 (Polisportiva Mandello).
600m-1° Dayson Mignani 1’30”74 (G. Alpinistico Vertovese).
Salto in lungo-1^ Greta Uttilla 4,49m (Atletica Brusaporto), 8^ Alice Vergottini 3,97m (Polisportiva Mandello), 15^ Nicole Fortin 3,29m (Polisportiva Mandello), 17^ Cristina Agliati 3,15m (Polisportiva Mandello).
Salto in lungo-1° Alessio Moro 5,96m (Atletica Brusaporto).
- Assoluti
200m-1^ Arianna Lazzati 25”05 (Atletica Pedemontana Veneta), 42^ Bianca Emanuela Viganò 28”27 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 61^ Anna Perego 29”36 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
200m-1° Francesco Miorini 22”4 (Atletica Bergamo 1959 Oriocenter, 2° Filippo Bessi 22”39 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
800m-1^ Margherita Candi Anelli 2’14”!77 (Atletica Meneghina), 5^ Nicole Acerboni 2’19”56 (Bracco Atletica), 12^ Denise Mascheri 2’22”50 Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 21^ Gaia Rigamonti 2’30”92 (Us San Maurizio).
800m-1° Elia Cavalli 1’51”81 (Atletica Bergamo 1959 Oriocenter), 11° Federico Forni 1’56”68 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni),12° Lorenzo Forni 1’56”77 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 13° Tommaso Farina 1’56”97 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 18° Marco Melesi 1’58”47 (Daini Carate Brianza), 48° Giorgio Castelnovo 2’08”17 (Avis Oggiono), 52° Matteo Sandionigi 2’09”71 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 72° Massimiliano Barbera 2’27”22 (Merate Atletica Promoline).
3000m-1^ Cristina Molteni 9’59”95 (Atletica Valle Brembana), 3^ Marta Crippa 10’30”11 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 7^ Letizia Oltolini 10’49”46 (Atletica Andromeda).
3000m-Saverio Steffanoni 8’31”78 (Cus Insubria Varese-Como), 4° Carlo Tagliabue 8’49”30 (Atletica Valle Brembana), 5° Rayan El Azzouzi 8’57”18 (Cus Pro Patria Milano), 10° Daniele Arlati 9’01”81 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 18° Edoardo Usuelli 9’16”38 (Atletica Valle Brembana), 20° Flavio Tornaghi 9’18”41 (Merate Atletica Promoline), 32° Alessandro Meda 9’32”11 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 55° Massimiliano Rota 11’12”54 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 62° Paolo Merzario 11’37”34 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
Salto in lungo-1^ Silvia Canape Poko 5,85m (Derthona Atletica), 9^ Matilde Beretta 4,80m (Virtus Calco), 18^ Chiara Beretta 4,47m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
Salto in lungo-1° Lorenzo Pulcini 6,94m (Atletica Saletti).
Salto in alto-1^ Olivia Cilimbini 1,62m (Atletica Meneghina).
Salto in alto-1° Francesco Maria Cernuschi 1,94m (Atletica Monza), 10° Riccardo Galbusera 1,74m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
Getto del peso-1^ Simona Marrale 12,05m (Atletica Brescia 1950).
Getto del peso-1° Gioele Tengattini 16,48m (Atletica Bergamo 1959 Oriocenter).
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