Atletica. Festa a sorpresa per l’oro mondiale di Elisa Pastorelli

Mezzofondo in festa per l’oro mondiale di Elisa Pastorelli

L’azzurra festeggiata dai compagni di allenamento

LECCO – Una festa a sorpresa davvero ben riuscita quella che il gruppo di lavoro del Bione ha organizzato alla loro compagna Elisa Pastorelli reduce dall’oro mondiale ai recentissimi campionati disputati a Villa La Angostura la scorsa settimana.

Mercoledì sera, alla ripresa degli allenamenti, hanno lasciato che la loro compagna arrivasse puntuale al Centro Sportivo del Bione, sede degli allenamenti di gruppo, solo che nessuno di loro era presente tanto che, sentiti telefonicamente dalla compagna, tutti rispondevano con un “Siamo leggermente in ritardo”.

Una sorpresa ben riuscita come ci conferma l’allenatrice Maria Righetti

“In teoria Elisa sarebbe dovuta ritornare agli allenamenti martedì, ma non eravamo pronte, dovevamo stampare le foto, preparare il cartellone, fare dolci e così abbiamo posticipato di una serata. Ci siamo date appuntamento tutte fuori dal Bione e abbiamo lasciato che lei arrivasse puntuale e non trovasse nessuno di noi, dopo alcune sue telefonate l’abbiamo rassicurata che eravamo solo in ritardo.

Siamo andati tutti assieme, noi atleti grandi e piccoli e anche Stefano Fumagalli, il fisioterapista che l’ha seguita quest’anno e che ha risolto alcuni problemi riscontrati, ci siamo presentati con un mazzo di fiori rigorosamente azzurri (i colori della nazionale), avevamo preparato un cartellone con le foto della trasferta mondiale che avevamo scaricato da internet e con una frase che le altre ragazze avevano pensato appositamente per lei: ‘Un ringraziamento speciale per una medaglia spaziale che ti porta in cima al mondo con il team del mezzofondo’ ”.

Prima gli applausi e poi, prima dei festeggiamenti, l’allenamento di gruppo, questa volta con tanta adrenalina in corpo perché questa volta la fatica ha lasciato spazio all’entusiasmo per qualcosa di davvero grande. Elisa quest’anno aveva già vinto il titolo italiano individuale di corsa in montagna e l’oro a squadre all’europeo tra le Juniores, e nella scorsa stagione aveva vinto l’oro a Lanzada nella Youth Cup, ovvero il mondialino Allievi, ma l’oro mondiale ha tutto un altro sapore.

Lacrime di commozione per l’azzurra

“Si devo confessare, mi sono scese le lacrime, sono felice e non me l’aspettavo, mi hanno fatto una bella e gradita sorpresa. Vedere tutto il mio gruppo con quell’entusiasmo ad acclamarmi mi ha fatto venire i brividi e qualche lacrima è scesa. Sono davvero contenta e ringrazio di cuore tutti per questa stupenda sorpresa”.