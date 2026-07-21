Atletica. Filippo Vedana convocato ai Mondiali Under 20

In Oregon (Usa), dal 5 al 9 agosto, il lecchese gareggerà in maglia azzurra sui 110hs

La rassegna iridata vedrà al via 64 azzurri, 33 al maschile, 31 al femminile

ROMA – Sono stati ufficializzati i convocati per il Campionato Mondiali Under 20 di atletica leggera, in programma dal 5 al 9 agosto a Eugene (Oregon – Stai Uniti). Ben 64 atleti azzurri gareggeranno nel Campionato Mondiale, 33 al maschile, 31 al femminile, tra di loro anche il lecchese Filippo Vedana (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), allenato da Julian Scutareanu, che gareggerà sui 110hs.

Il minimo dei 110hs era 14”05 per Standard WA Under 20 (13”90 standard Fidal) il lecchese era riuscito ottenere il minimo con 13”72 a Meda il 4 giugno (aveva fatto segnare anche un 13”71 a Donnas il 13 giugno però con vento +2,5). Il lecchese aveva chiuso al 2° posto nel Campionato Italiano il 5 luglio con 13”92 a solo 2 centesimi del neo campione Italiano Alberigo Ghedina.

Complimenti ancora per la nuova maglia azzurra di Filippo e anche alla società gialloblu.