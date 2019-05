Atletica. Gare sospese nella seconda giornata dei provinciali Ragazze/i e Cadette/i

Lecco, la pioggia ci mette le zampino, gare sospese al Bione

Tutti negli spogliatoi nella seconda giornata dei provinciali Ragazze/i, Cadette/i

LECCO – Purtroppo Giove pluvio ha avuto la meglio e gli oltre 550 iscritti alla seconda giornata del campionato provinciale Ragazzi e Cadetti (maschili e femminili) hanno dovuto prima ripiegare in tribuna e successivamente abbandonare definitivamente il centro sportivo perché la maggior parte delle gare previste è stata rimandata a data e sede da stabilire.

Tre soli titoli assegnati

Si era iniziato con le batterie degli 80hs cadette e dei 100hs Cadetti, si dovevano disputare le finali ma purtroppo non si è riusciti. E così gli unici titoli assegnati sono stati quelli del lancio del martello Cadette/i. Due sole atlete in gara al femminile e Marika Sironi dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni lancia a 39,21m ma, avendo già vinto due titoli nella prima giornata, campionessa provinciale 2019 diventa Irene Mottadelli dell’Up Missaglia seconda con 12,39m.

Al maschile il titolo viene vinto da Leonardo Molteni dell’Atl Erba che lancia a 33,44m con Giacomo Crippa dell’Up Missaglia al 3° posto con 17,53m. Titolo nel getto del peso Ragazze a Milagros Occhioni dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni 2^ con 9,07m nella gara vinta da Elisa Dozio della Virtus Calco con 9,28m ma, avendo vinto la stessa atleta il titolo nel vortex nella prima giornata, come da regolamento, ha potuto partecipare alla gara ma senza la possibilità di vincere un secondo titolo. A completare il podio col 3° posto per l’Atl 87 Oggiono, Marika Moretto con 8,75m.

Gara tattica nei 2000m Cadette

Hanno fatto in tempo a gareggiare, prima dello scatenarsi di un autentico nubifragio con forti raffiche di vento, le cadette impegnate nella gara più lunga del programma di corsa, i 2000m.

Il gruppo procede compatto ad andatura da crociera, nessuna atleta è disposta a sacrificarsi per fare l’andatura viste le condizioni proibitive che peggioravano col passare dei giri, si arriva alla campana col gruppo ancora compatto ma l’andatura aumenta vorticosamente e davanti Arianna Corradini del Gs Bernatese, con un ultimo giro corso attorno ai 68”, va a vincere in 7’41”80 davanti a Carolina Ciriminna del Lieto Colle che conclude in 7’48”80 e a Giorgia Mari Belinghieri della Pol Mandello terza con 7’52”70.