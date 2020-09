Atletica giovanile: prove di ripartenza per la nostra provincia

In scena la prima delle tre riunioni dedicate ai Cadetti

Tra nuove norme e protocolli i giovani scendo in pista

COMO – Sono stati 208 i partecipanti alle gare curate dalla Ag Comense, coadiuvata dal comitato provinciale della Fidal, per la prima giornata dell’attività provinciale allargata anche alle province di Varese e Sondrio oltre che agli atleti di Como/Lecco. Oltre al settore giovanile, si è disputata anche una gara di 5000m a cui hanno partecipato 24 atleti di ambo i sessi, suddivisi in due serie.

Ingresso in campo contingentato e protocollo sanitario anti covid.

Molti malumori soprattutto da parte dei genitori che per il rigido protocollo sanitario non hanno potuto entrare nel centro sportivo per poter incitare i propri figli. Ingresso riservato agli atleti non prima di un’ora dall’inizio della propria gara dietro presentazione dell’autocertificazione e misurazione della temperatura corporea, ingresso ai tecnici consentito anche a loro dopo la consegna dell’autocertificazione e la misura della temperatura, malumori anche da parte loro che si sono trovati a dover accompagnare più atleti di diverse specialità e si sono trovati obbligati a dover lasciare “incustoditi” dei ragazzi minorenni mentre aspettavano di poter accedere al campo a loro volta mentre i compagni e il tecnico accompagnatore erano già impegnati con le gare. Gianpaolo Riva presidente del comitato provinciale è lapidario sulla questione: “Mi hanno chiesto dei protocolli sanitari impossibili da realizzare per poter far accede anche i genitori sulle tribune, l’alternativa era lasciar perdere e non far nulla o provare comunque a ripartire seppur con queste restrizioni, speriamo che già dalle prossime gare qualcosa in meglio cambi”.

A Mariano Comense la seconda giornata

Subito di nuovo in pista per la seconda delle tre giornate che il comitato provinciale propone per la categoria Cadetti/e, domani sera con inizio alle ore 18 a Mariano Comense una riunione dedicata ai lanci, anche se a iscrizioni chiuse sono solamente 30 gli atleti che si presenteranno per disputare le otto gare proposte. L’ultima giornata, inizialmente programmata a Rovellasca al 27 settembre, è stata anticipata a sabato 26 con sede Cantù.

A Como in evidenza gli atleti varesini

Undici sono state le gare che si sono disputate domenica pomeriggio a Como, predominio per i varesini che si impongono in sette gare con le altre restanti, appannaggio tre volte dei lecchesi e in una dei comaschi.

Matteo Scaccabarozzi, Tommaso Perego, Martina Ravasio le vittorie lecchesi

Matteo Scaccabarozzi dell’Up Missaglia vince con 9”84 gli 80m, a Tommaso Perego della Merate Atl Promoline i 100hs con 15”00. Ultima vittoria manzoniana è quella ottenuta da Martina Ravasio dell’Atl Cassago che vince con 4,93m il salto in lungo.

I podi delle varie gare di domenica a Como