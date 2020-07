Atletica. Giovanni Artusi e Nicole Acerboni sfiorano il primato personale

Mugnosso e Merlo protagonisti a Milano

Gare a inviti con minimi, Pro Patria Cus Milano in regia

MILANO – Sotto gli occhi attenti di Giorgio Rondelli, decano degli allenatori di mezzofondo che in passato ha portato tantissimi atleti a vincere medaglie olimpiche e titoli mondiali e europei, domenica sera si sono disputate al campo XXV Aprile a Milano le gare di mezzofondo degli 800m, 3000m e 2000sp, oltre a due di salti.

Riccardo Mugnosso fa suoi i 3000m

Gran bel balzo in avanti per Riccardo Mugnosso, il 23enne che difende i colori del DKR di Milano, specialista delle distanze lunghe dove vanta un lusinghiero 1h03’20” sulla mezza maratona corsa a Valencia lo scorso mese di ottobre e pronto a fare il salto sulla maratona, a Milano polverizza il suo precedente primato dei 3000 e con 8’12”26, toglie in un colpo solo ben 21” al suo vecchio limite. Nella stessa serie in gara anche Davide Raineri, che a 47 anni corre ancora in un veloce 8’33”11 con la maglia del Cs San Rocchino Brescia. Nella terza e ultima serie corre l’Allievo dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni Giovanni Artusi che con 9’10”44 va a sfiorare il personale dello scorso anno.

Martina Merlo, atleta piemontese che gareggia per il Cs Aeronautica militare, va a vincere il 3000m femminile con un buon 9’29”04 che rappresenta il miglior risultato tecnico della serata. Sugli 800m femminili in gara Nicole Acerboni, ex Atletica Lecco da questa stagione con la casacca della Bracco Milano: la lecchese corre in seconda serie in 2’22”72 a 1” dal recente primato personale. Al maschile è il giallo blu, Andrea Zoanni che corre in 2’00”02.