Atletica. I risultati dei lecchesi alla ‘terza notturna’ di Rovellasca

Rovellasca, quasi in 500 alla terza notturna

Ultimi quattro titoli provinciali in palio

ROVELLASCA-Finalmente dopo la calura delle prime due serate, a Rovellasca giovedì sera in occasione della ‘terza notturna’ il clima era decisamente godibile tanto che, soprattutto nelle gare di mezzofondo, sono arrivati parecchi primati personali.

Una serata fresca che ha permesso ai quasi 500 atleti partecipanti di dare il meglio di sé e i risultati ripagano lo sforzo di organizzatori ed atleti.

Gare di velocità con i punteggi più alti.

Arrivano dalle gare veloci i migliori punteggi della serata, sia al maschile che al femminile. I 100m e i 200m femminili tengono banco, vince la distanza breve Gaia Pedreschi con i colori dell’Atl Brescia 1950 Ispa Group che con 12”12 ottiene 904 punti tabellari.

Sempre la stessa atleta si supera sui 200m correndoli in 24”36 per un totale di 959 punti, al maschile bella e entusiasmante la sfida sui 100m con Simone Tanzilli dell’Atl Riccardi Milano a vincere in 10”43 che valgono ben 979 punti sull’aviere Federico Cattaneo secondo con 10”48 per 965 punti.

Tre titoli provinciali su quattro ai manzoniani.

Matteo Dozio con 28,39m nel disco maschile, Alessia Ippolito col personale di 18’51”54 nei 5000m femminili, Federica Maggi con 11,98m nel salto triplo che è anche il suo nuovo primato personale, unico titolo che sfugge ai nostri è quello del lancio del giavellotto che con 37,98m viene vinto da Anna Bassini per la Pol Colverde che si supera di oltre 4m rispetto al vecchio primato.

Marco Aondio e Clarissa Boleso serata magica con sugli 800m.

In gara nella serie più accreditata degli 800m il lecchese della categoria Juniores, Marco Aondio lotta sin sotto il traguardo per la vittoria finale che però gli sfugge per un soffio, 1’54”80 per Tommaso Arrighi del Cus Insubria, in 1’54”84 il lecchese finisce a spalla ma demolisce il suo precedente primato con un miglioramento di oltre 2”.

Clarissa Boleso si presenta alla partenza degli 800m lei che è specialista del giro di pista, al suo esordio sulla distanza ferma il cronometro su un ottimo 2’15”46 che gli vale la seconda posizione.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi presenti.

I risultati degli altri lecchesi presenti, tra parentesi la società quando non dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni.