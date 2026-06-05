Atletica. Il Cadetto lecchese Lucio Arienti sfiora il primato italiano dei 100hs

12”91 il tempo dell’atleta dell’Up Missaglia, a soli 14 centesimi dal primato di Damiano Dentato (5/10/2019)
XII Trofeo Luigi Pratizzoli a Parma: la rappresentativa Toscana vince il trofeo, 4° posto per la Lombardia
PARMA – Organizzato dal Comitato Regionale Emilia Romagna, si è corso il XII Trofeo Luigi Pratizzoli, gara di atletica leggera per la categoria Cadette/i. Tredici specialità al femminile e al maschile, 26 punteggi, la Toscana vince il trofeo con 347 punti, al secondo posto con 335,5 punti il Piemonte, chiude il podio il Veneto con 332 punti, sfiora il podio la rappresentativa lombarda 4^ con 327,5 punti.
Ben 17 rappresentative al via, la classifica prosegue con il 5° posto del Lazio con 313,5 punti, al 6° posto i padroni di casa dell’Emilia Romagna con 308,5 punti, al 7° posto il Friuli Venezia Giulia con 295,5 punti, all’8° posto la Liguria con 230 punti, al 9° posto le Marche con 222,5 punti, al 10° posto Trento con 219,5 punti, all’11° posto la Puglia con 231 punti, al 12° posto l’Umbria (25 punteggi) con 179,5 punti, al 13° posto la Campania (24 punteggi) con 176,5 punti, al 14° posto la Sardegna (18 punteggi) con 153,5 punti, al 15° posto Bolzano (23 punteggi) con 138 punti, al 16° posto la Valle D’Aosta (23 punteggi) con 67,5 punti, al 17° posto la Calabria (4 punteggi) con 31 punti.
Grandissima gara del lecchese Lucio Arienti (Up Missaglia) capace di vincere i 100hs con 12”91 a solamente 14 centesimi in meno del Primato Italiano di categoria (Damiano Dentato 5/10/2019 Forlì). Il lecchese aveva già corso a Cantù il 29 marzo in 12”90 ma in quella occasione non funzionava l’anemometro, adesso con il 12”91 il lecchese diventa primatista lombardo (Davide Foresti 12”97 Parma 02/06/2024). Altro lecchese convocata nella rappresentativa è Chiara Panzeri (Atletica 87 Oggiono) che ha gareggiato negli 80hs concludendo al 6° posto in 12” 23.
Tutti i vincitori individuali e i risultati della Lombardia
- 80m-Nicole Pertoldi 9”88 (Friuli Venezia Giulia), 2^ Rachel Idemud Ikonmwen 10”06 (Circolo Giovanile Bresso).
- 80m-Stefano Canepa 9”2 (Liguria), 2° Riccardo Ghidotti 9”29 (Estrada).
- 300m-Marta Gerotto 40”37 (Veneto), 9^ Ginevra Spena 42”32 (Carpenedolo).
- 300m-Manuel Rizzo 35”87 (Friuli Venezia Giulia), 7° Lorenzo Armanelli 37”14 (Atletica Pianura Bergamasca).
- 1000m-Allegra Iori 2’53”06 (Emilia Romagna), 2^ Carlotta Bonometti 2’53”43 (Atletica Leonessa).
- 1000m-Christian Alessandrini 2’39”73 (Toscana), 9° Lorenzo Ponti 2’45”26 (Atletica Dalmine Educando).
- 2000m-Alice Perilli 6’24”10 (Lazio), 4^ Aya Khattab 6’45”12 (Polisportiva Albosaggia).
- 2000m-Francesco Calamai 5’35”38 (Toscana), 5° Lorenzo Macchi 5’48”36 (Pro Patria A.R.C. Busto Arsizio).
- 1200sp-Benedetta Cappellari3’55”49 (Lazio), 11^ Giulia Gattoni 4’10”55 (Ag Comense)
- 1200sp-Marco Cassanelli 3’17”28 (Emilia Romagna), 8° Alessandro Stirrup 3’30”33 (Atletica Meneghina).
- 80hs-Antonia Franza 11”74 (Campania), 6^ Chiara Panzeri 12”3 (Atletica 87 Oggiono).
- 100hs-Lucio Arienti 12”91 (Up Missaglia).
- Marcia 3000m-Virginia Neri 14’05”44 (Toscana), 10^ Sarah Sangalli 16’11”13 (Atletica Estrada).
- Marcia 5000m-Samuele Fiorentini 23’56”19 (Lazio), 2° Andrea Pulvirenti 23’57”46 (Atletica Estrada).
- Staffetta 4x100m- Piemonte 47”81; 6^ Ginevra Spena, Rita Buglia, Bianca Bonacina, Natalia Olchowik 48”67.
- Staffetta 4x100m-Toscana 43”84; 3^ Brando Tessitore, Lorenzo Armanelli, Riccardo Chiappa, Riccardo Ghidotti 44”09.
- Salto con l’asta-Benedicta Alternino 3,25m (Piemonte), 11^ Irene Federici 2,60m (Interflumina e Più Pomì).
- Salto triplo-Anna Quagliotto 11,64m (Veneto), 2^ Celeste Maria Amata Rossi 11,55m (Atletica Monza).
- Salto triplo-Edoardo Guerra 13,71m (Veneto), 4° Gabriele Crotti 12,78m (Atletica Arcisate).
- Salto in lungo-Alessia Dova 5,83m (Piemonte), 8^ Fatia Francesca Ogunseye 5,42m (Atletica Carpenedolo).
- Salto in lungo-Marco Brusone 6,55m (Toscana), 2° Edoardo Rota 6,55m (Atletica Dalmine Educando).
- Salto in alto-Ludovico Allocco 1,86m (Piemonte), 7° Matteo Mastropasqua 1,78m (5 Cerchi Seregno).
- Getto del peso-Giada Ciotti 12,83m (Marche), 6^ Agata Pizzera 10,86m (Atletica Arvedi).
- Getto del peso-Gabriele Aprile 15,05m (Puglia), 8° William Luccisano 13,27m (Cantù Atletica).
- Disco-Leonora Beata Stirane 36,03m (Toscana), 5^ Clara Quintana 31,00m (Us Sangiorgese).
- Disco-Tommaso Zitelli 45,71m (Marche), 3° Nicolo Panizza 43,37m (Atletica Gavirate).
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