Atletica. Il Cadetto lecchese Lucio Arienti sfiora il primato italiano dei 100hs

12”91 il tempo dell’atleta dell’Up Missaglia, a soli 14 centesimi dal primato di Damiano Dentato (5/10/2019)

XII Trofeo Luigi Pratizzoli a Parma: la rappresentativa Toscana vince il trofeo, 4° posto per la Lombardia

PARMA – Organizzato dal Comitato Regionale Emilia Romagna, si è corso il XII Trofeo Luigi Pratizzoli, gara di atletica leggera per la categoria Cadette/i. Tredici specialità al femminile e al maschile, 26 punteggi, la Toscana vince il trofeo con 347 punti, al secondo posto con 335,5 punti il Piemonte, chiude il podio il Veneto con 332 punti, sfiora il podio la rappresentativa lombarda 4^ con 327,5 punti.

Ben 17 rappresentative al via, la classifica prosegue con il 5° posto del Lazio con 313,5 punti, al 6° posto i padroni di casa dell’Emilia Romagna con 308,5 punti, al 7° posto il Friuli Venezia Giulia con 295,5 punti, all’8° posto la Liguria con 230 punti, al 9° posto le Marche con 222,5 punti, al 10° posto Trento con 219,5 punti, all’11° posto la Puglia con 231 punti, al 12° posto l’Umbria (25 punteggi) con 179,5 punti, al 13° posto la Campania (24 punteggi) con 176,5 punti, al 14° posto la Sardegna (18 punteggi) con 153,5 punti, al 15° posto Bolzano (23 punteggi) con 138 punti, al 16° posto la Valle D’Aosta (23 punteggi) con 67,5 punti, al 17° posto la Calabria (4 punteggi) con 31 punti.

Grandissima gara del lecchese Lucio Arienti (Up Missaglia) capace di vincere i 100hs con 12”91 a solamente 14 centesimi in meno del Primato Italiano di categoria (Damiano Dentato 5/10/2019 Forlì). Il lecchese aveva già corso a Cantù il 29 marzo in 12”90 ma in quella occasione non funzionava l’anemometro, adesso con il 12”91 il lecchese diventa primatista lombardo (Davide Foresti 12”97 Parma 02/06/2024). Altro lecchese convocata nella rappresentativa è Chiara Panzeri (Atletica 87 Oggiono) che ha gareggiato negli 80hs concludendo al 6° posto in 12” 23.

Tutti i vincitori individuali e i risultati della Lombardia