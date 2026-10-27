Atletica. Il Csi comitato di Lecco premiati tutti i campioni provinciali individuali e di società

Corsa campestre, corsa in montagna, atletica leggera e gran combinata

Tra le società, tre titoli per il Gs Virtus Calco, uno per Polisportiva Pagnona nella corsa in montagna

BRIVIO – Festa in casa Csi comitato di Lecco: sabato scorso a Brivio sono stati premiati tutti i Campioni provinciali e di società di corsa campestre, atletica leggera, corsa in montagna e Gran Combinata. Presenti il sindaco Federico Airoldi e l’assessore allo sport Elisa Rossi e il presidente del Csi di Lecco Pietro Gatti. Le premiazioni sono state coordinate da Giovanni Sala, vice presidente vicario del Csi Lecco in rappresentanza della commissione di atletica leggera.

Durante la festa sono stati premiati i primi tre classificati di ogni categoria con una medaglia, al primo anche la maglietta di Campione Provinciale. Premiate anche le prime tre società per ogni Campionato Provinciale.

Tutti i Campionati Provinciali di corsa campestre

Esordienti – Viola Colombo (Virtus Calco), Gabriele Melesi (Team Pasturo).

Ragazze/i – Anna Rigonelli (Virtus Calco), Nicolò Mandelli (Team Pasturo).

Cadette/i – Chiara Arrigoni (Csc Cortenova), Riccardo Ghezzi (Virtus Calco).

Allieve/i – Serena Gianola (As Premana), Riccardo Longoni (Team Pasturo).

Juniores – Ilaria Artusi (Csc Cortenova), Marco Mascheri (Csc Cortenova)

Seniores – Letizia Oltolini (Us Derviese), Juri Marelli (Team Pasturo).

Amatori A – Laura Joanna Luczak (Virtus Calco), Fabio Boffelli (Virtus Calco).

Amatori B – Silvia Invernizzi (Csc Cortenova), Dario Rigonelli (Virtus Calco).

Veterane/i A – Nicoletta Ripamonti (Virtus Calco), Ivan Mazzoleni Ferracini (Polisportiva Pagnona).

Veterane/i B – Donatella Rota (Polisportiva Pagnona), Lino Marelli (Team Pasturo).

Disabili Ir. Adulti – Sara Buzzoni (Csc Cortenova), Alessio Combi (Oltretutto 97).

Società – 1^ Virtus Calco (4.138 punti), 2^ Csc Cortenova (2.439 punti), 3^ AS Premana (1.688 punti).

Tutti i Campionati Provinciali della corsa in montagna

Juniores – Serena Mascheri (Csc Cortenova), Federico Orlandi (Team Pasturo).

Seniores – Alessia Bergamini (Csc Cortenova), Juri Marelli (Team Pasturo).

Amatori A – Barbara Conti (Polisportiva Pagnona), Gianni Codega (Csc Cortenova).

Amatori B – Alessandra Pedrazzini (Polisportiva Pagnona), Fulvio Tagliaferri (Polisportiva Pagnona).

Veterane/i A – Elena Maria Angela Corno (Polisportiva Bernate), Ivan Mazzoleni Ferracini (Polisportiva Pagnona).

Veterane/i B – Donatella Rota (Polisportiva Pagnona), Vincenzo Azzolini (Polisportiva Bellano).

Società – 1^ Polisportiva Pagnona (140 punti), 2^ Team Pasturo (132 punti), 3^ Csc Cortenova (124 punti)

Tutti i Campionati Provinciali di atletica leggera

Esordienti – Viola Colombo (Virtus Calco), Carlos Oduardo Perez (Virtus Calco).

Ragazze/i – Lavinia Origo (Virtus Calco), Prosper Jolli (Team Alto Lambro).

Cadette/i – Anna Colombo (Virtus Calco), Leonardo Gioiosa (Team Alto Lambro).

Allieve/i – Serena Viganò (Team Alto Lambro), Cristian Pasquale (Team Alto Lambro).

Juniores – Elisa Dozio (Virtus Calco), Corrado Balloni (Team Alto Lambro).

Seniores – Giulia Cristina Rota (Polisportiva Bernate), Giacomo Maggioni (Virtus Calco),

Amatori A – Laura Joanna Luczak (Virtus Calco), Riccardo Santi (Team Alto Lambro).

Amatori B – Cinzia Beccalli (Virtus Calco), Claudio Mandelli (Team Pasturo).

Veterane/i A – Elena Ida Vercelli (Team Alto Lambro), Giancarlo Corti (Polisportiva Castello di Brianza).

Veterane/i B – Maria Grazia Zuliani (Polisportiva Bernate), Giuseppe Piva (Polisportiva Bellano).

Società – 1^ Virtus Calco (120 punti), 2^ Team Alto Lambro (108 punti), 3^ Polisportiva Bernate (96 punti).

Tutti i Campionati Provinciali della Gran Combinata