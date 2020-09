Atletica: Il lecchese Davide Raineri firma il nuovo record mondiale Master 45 nel Miglio

Ha stoppato le lancette del crono sul tempo di 4’ 10” 30

Sfuma l’impresa di Yeman Crippa che per soli 12 centesimi non firma il nuovo primato italiano Assoluto che resta a Gennaro di Napoli

SAN DONATO MILANESE – Una prestazione superlativa quella del lecchese Davide Raineri che ieri, sabato, ha firmato il nuovo record mondiale Master 45 sul Miglio (1609,34 m) fermando le lancette del cronometro sul tempo di 4′ 10” 30.

Un tempo che gli ha permesso di abbassare di ben 3”60 il record mondiale precedente che sempre lui stesso aveva stabilito il 6 giugno 2019 a Roma, in occasione del Golden Gala “Pietro Mennea”, con un incredibile 4’ 13” 96 togliendo il primato a Tony Young.

Il nuovo record mondiale Master 45 è stato griffato in occasione del 30° Miglio Ambrosiano trofeo “Don Kenia Run” che si è svolto a San Donato Milanese.

“Sono molto contento di questo risultato – ha commentato a fine gara Raineri – Sapevo di stare bene e ne ho avuto la conferma. Correre assieme ai migliori giovani anche se poi inevitabilmente, ti arrivano davanti, ti dà una carica maggiore. Stanotte con tutta l’adrenalina che avevo addosso ho dormito poco: alle tre ero ancora sveglio. L’obiettivo era quello di chiudere l’anno in pista con una grossa prestazione e ci sono riuscito. Adesso vedrò insieme al mio allenatore Claudio Tagliabue come concludere questo strano 2020”.

Resiste invece per soli 12 centesimi il primato italiano Assoluto firmato 30 anni fa da Gennaro di Napoli. Ieri sera, Yeman Crippa per un soffio non è riuscito firmare il nuovo record correndo il Miglio in 3’52”08, dodici centesimi in più del record di di Napoli che resta di 3’ 51” 96.

Nicole Acerboni in grande spolvero

Gran bella gara anche per la lecchese in forza alla Bracco Atletica, Nicol Acerboni che corre la 4^ e più accreditata serie del miglio femminile. Per lei 5’04”07 che le vale la 4^ piazza. Bene anche la Master lecchese Elena Fustella, pluricampionessa italiana di campestre, strada e pista che spazia dagli 800m sino ai 5000m in pista, ai 10km su strada; per lei vittoria nella 3^ serie con 5’56”80 e 13° posto complessivo, subito davanti a lei in 12^ posizione per la Polisportiva Libertas Cernuschese, Irene Bonanomi con 5’32”45.

Nel miglio Assoluto maschile, che ha visto ben 11 serie a corollario delle 2 dell’élite, Andrea Casati (Merate Atl Promoline) ottiene il 7° posto in 4’29”6.

Pomeriggio dedicato alle gare giovanili

Le gare Assolute sono state precedute da quelle giovanili: Ragazze/i e Cadette/i in gara nei 1000m. Nella prima categoria Ragazze, al 7° posto Teresa Buzzella dell’Us Derviese con 3’20”64; al 9° la compagna Anita Raineri in 3’26”27 e all’11° Gaia Ripamonti della Virtus Calco con 3’32”5. Al maschile tra i Cadetti all’8° posto per la Virtus Calco, Tommaso Bonetta in 2’54”76; al 10° Francesco Raineri per l’Us Derviese in 2’55”63 e al 24° il compagno di squadra Nicolò Vergottini in 3’28”01.