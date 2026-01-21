Atletica indoor. A Bergamo Sara Ragni e Gabriele Ciappasoni centrano il minimo per i Campionati Italiani Allievi

Oltre 600 atleti nei 60m; gare partecipate anche nei 60hs e salto in alto

Fine settimane di gare anche a Saronno e Padova

BERGAMO – Domenica scorsa, organizzate dalla Bergamo Stars Atletica, quasi 800 atleti hanno partecipato alle gare indoor di velocità, ostacoli e salto in alto. Numeri enormi nei 60m, con 382 atleti al maschile e 264 al femminile.

Molto bene i lecchesi Sara Ragni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) capace correre sui 60hs tra le Allieve in 9”30 nelle batterie migliorando di ben 68 centesimi il primato personale centrando il minimo per i Campionati Italiani indoor e chiudendo al 6° posto nella finale con 9”31. Minimo anche per Gabriele Ciappesoni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nel salto in alto con 1,89m a solo 1 centimetro dal primato personale chiudendo al 2° posto.

Tutti gli altri lecchesi in gara

60m

25^ Carolina Majer 8”03 (Atletica lecco Colombo Costruzioni), 105^ Giorgia Meregalli 8”48 (Polisportiva Libertas Cernuschese), 118^ Valentina Canella 8”52 (Polisportiva Libertas Cernuschese), 124^ Jessica Malavenda 8”53 (Polisportiva Libertas Cernuschese), 177^ Beatrice Molinari 8”77 (Polisportiva Libertas Cernuschese), 228^ Veronica Bettoni 9”21 (Polisportiva Libertas Cernuschese), 238^ Amanda Vitali 9”33 (Polisportiva Bellano Galperti Group), 255^ Letizia Tornaghi 9”80 (Merate Atletica Promolien), 262^ Stella Moizzi 10”81 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni). 60m

9° Lorenzo Amati 7”06 in batteria, 6° in finale con 7”01 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 12° Alessandro Sala 7”08 in batteria, 23° in finale con 7”13 (Polisportiva Libertas Cernuschese), 59° Francesco Luigi Cammisa 7”26 (Polisportiva Libertas Cernuschese), 66° Thomas Cazzola 7”28 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 72° Tommaso Bellini 7”30 (Polisportiva Libertas Cernuschese), 78° Gabriele Bezzi 7”32 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 91° Mattai Vitali 7”35 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 169° Davide Pozzoni 7”56 (Polisportiva Libertas Cernuschese), 169° Matteo Scaccabarozzi 7”56 (Up Missaglia), 173° Diego Sangalli 7”57 (Up Missaglia), 180° Luca Teruzzi 7”58 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 210° Mattia Redaelli 7”64 (Up Missaglia), 223° Mirko Moscatelli 7”66 (Polisportiva Libertas Cernuschese), 236° Leo Raimondi 7”69 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 240° Filippo Panzeri 7”71 (Merate Atletica Promoline), 265° Pietro Scaccabarozzi 7”78 (Up Missaglia), 281° Mudiyanselage Weerakoon 7”83 (Merate Atletica Promoline), 193° Lorenzo Pellanda 7”87 (Polisportiva Libertas Cernuschese), 355° Alessandro Agresta 8”28 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 371° Giuseppe Piva 8”60 (Polisportiva Bellano Galperti Group). 60hs-Allievi

11° Nicolò Tacchinardi 9”17 in batterie, 11° in finale con 9”26 (Merate Atletica Promoline), 12° Filippo Panzeri 9”24 in batteria, squalificato in finale (Merate Atletica Promoline), 18° Simone Tentorio 10”81 (Merate Atletica Promoline). 60hs-Juniores

12° Dante Pusceddu 8”70 in batteria, 7° in finale con 8”56 (Polisportiva Libertas Cernuschese). 60hs-Assolute

15^ Camilla Comi 9”63 (Up Missaglia), 23^ Elisa Dozio 9”99 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni). 60hs-Assoluti

5° Davide Colombo 8”56 in batteria, 6° in finale con 8”63 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 11° Matteo Dozio 11”39 in batteria, 10° in fila con 9”10. Salto in alto

6° Matteo Dozio 1,79m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 15° Simone Tentorio 1,60m (Merate Atletica Promoline).

A Saronno gare di salto in lungo e salto con l’asta con minimi open

Sabato pomeriggio a Saronno. organizzata dall’Atletica Osa Saronno Libertas, quasi 100 atleti hanno gareggiato nel salto con l’asta e nel salto in lungo. Grandissima gara nell’asta femminile, tre atlete hanno superato i 4,00m, a vincere è stata la poliziotta Elisa Molinari (Gs Fiamme Oro) con 4,40m con ben 1.140 punti tabellari. Presenti due atleti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni: Matteo Maggioni 14° nel salto con l’asta con 4,10m a soli 5 centimetri dal suo primato personale, 20° Stefano Tagliaferri con 3,50m.

A Padova la 2^ manifestazione indoor open

Numeri enormi nella 2^ manifestazione indoor open di Padova: 1646 atleti in gara, più 84 staffette 4×200, ben 253 atleti hanno gareggiato sui 200m maschile, 181 atlete sui 200m femminile, 163 atlete sui 400m e 156 atleti sui 400m, presenti anche 6 rappresentanti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni.

I migliori risultati sono quelli di Lorenzo Forni sugli 800m 10° con 1’54”08, sui 1500m Elisa Tarca 33^ con 5’12”79, la gemella Sofia chiude al 41° posto con 5’38”01, piazzamento identico per Fabio Balatti sui 400m con 51”47, sui 200m al 47° posto Margherita Majer con 26”56, ultimo risultato il 263° posto di Marianna Giordano sui 200m con 31”96.