Atletica indoor, a Padova una stratosferica Nicole Acerboni sui 1500 metri

Prosegue su più fronti l’avvicinamento ai campionati italiani

Diop campione regionale Promesse nell’alto. Dozio oro Assoluto, Maggioni oro Promesse, Maggioni oro Allievi nell’asta

LECCO – C’è molto fermento nell’atletica lecchese, se gli Juniores domenica 6 febbraio saranno in gara nella Coppa dei Campioni di corsa campestre a Oeiras (Portogallo), gli specialisti delle gare indoor nella stessa giornata avranno i campionati italiani Juniores e Promesse ad Ancona. Dal 10 al 13 febbraio Ancona ospiterà il campionato italiano Master, successivamente saranno gli Allievi che nella stessa sede il 19/20 disputeranno il loro campionato, con gli Assoluti in gara sempre ad Ancona per la massima rassegna tricolore a loro dedicata il 26/27 febbraio. Passando al mese successivo, a Padova al 12 e 13, ci saranno i campionati italiani per Allievi, Juniores e Promesse di prove multiple, stessa data per il campionato italiano di corsa campestre che si disputerà a Trieste.

Ora, già designate le sedi e le date, per gli atleti è corsa al pass tricolore, non più minimi di partecipazione come negli anni scorsi ma numeri limitati per evitare al massimo grandi numeri, una lista elaborata in tempo quasi reale permetterà alle società ed atleti di verificare il requisito di partecipazione, un elenco con i tempi ottenuti outdoor nel 2021 e un altro con i tempi ottenuti indoor nel 2022, il massimo saranno i 24 atleti della gara dei 60m e 60hs con quasi tutte le altre gare con un numero massimo di 12.

In quest’ottica gli atleti che non figurano nell’elenco dei partecipanti con tempi o misure del 2021, sono alla ricerca del pass con le prime gare indoor e anche sabato e domenica, sono stati numerosi i lecchesi impegnati su più fronti.

Veronica Besana e Alessia Gatti 60 piani e 60hs ad Ancona

Sabato le gare sui 60hs, nella prima batteria Veronica Besana 4° posto in 8”46 a 3 centesimi dal personale e accesso alla finale 1 visto che al termine il suo sarà il 4° tempo complessivo. Alessia Gatti con 8”93 vince la 3^ batteria e a sua volta si qualifica per la finale solo che il suo essendo il 15° tempo complessivo la vedrà nella finale 2. Si va alle finali e per Veronica arriva il 5° posto con 8”51, per Alessia 8”80 con un incremento di 11 centesimi rispetto al precedente primato e 3° posto.

Domenica le due giallo blu saranno di nuovo in pista, questa volta la distanza è sempre di 60m ma senza ostacoli, nella prima batteria 8° posto per Veronica col tempo di 7”68 e accesso alla finale 2 visto che al termine delle 17 batterie, il suo sarà il 15° tempo, Alessia con 7”75 si prende il 6° posto nella terza batteria e un posto per la finale 3 dove hanno gareggiato le atlete con i tempi che andavano dal 17° al 24°. Nelle rispettive finali arriva il 7° posto per Veronica Besana con 7”66 e il 2° per Alessia con 7”70.

Mory Diop campione regionale Promesse e bronzo Assoluto, Sinka Soueido bronzo Promesse

Campionati regionali di salto in alto a Bergamo e sabato arriva il titolo tra le Promesse per Mory Diop che salta 2,02m che vale il 3° posto Assoluto, sempre tra le Promesse al 3° posto per Sinka Soueido che salta 1,94m; Matteo Dozio con 1,80m si prende il 13° posto Assoluto.

Tra le Allieve in gara Valentina Sala che con 1,40m si classifica al 10° posto.

Nelle gare della domenica a Bergamo non c’erano titoli in palio ma, non sono mancati gli atleti lecchesi: 60 piani 60hs con la formula delle due prove e nella gara piana Stella Moizzi ottiene 7”89 (quasi 2 decimi di nuovo personale) e 7”99, Elisa Crippa 8”14 e 8”15, Martina Ravasio 8”31 (p.p.) e 8”38, Elisa Agostini 8”37 (p.p.) e 8”46, Alice Anghileri 8”53 (p.p.) e 8”66.

Sugli ostacoli Emma Pastorelli 9”47 e 9”45, Valentina Gilardoni 9”95 e 9”91 (p.p.), tra le Allieve Valentina Sala 10”34 (p.p.) e 10”40, Lucia Rosa 10”72 e 10”85. Al maschile sui 60 piani Andrea Colombo 7”02 e 7”05, Andrea Tacchini 7”05 e 7”10, Christian Jacovone 7”14 (p.p.) e 7”20, Simone Tarchini 7”21 e 7”24, Matteo Scaccabarozzi 7”41 e 7”40, Thomas Cazzola 7”50 e 7”59, Francesco Alfieri 7”51 e 7”51, Andrea Tedoldi 7”65 e 7”63 (p.p.), Michele Stacchini 7”65 (p.p.) e 7”70, Andrea Goldonetto 7”69 e 7”63 (p.p.), Samuele Arienti 7”98 e 8”17.

Passando agli ostacoli, Alessandro Rota 8”31 e 8”20, Junior Dyseisson Goho 8”44 (p.p.) e 8”49, tra gli Allievi Simone Manzoni 8”89 e 8”92, tra gli Juniores Davide Colombo 8”49 e 8”49.

A Saronno il campionato regionale di salto triplo

Un solo atleta lecchese in gara nel campionato regionale di salto triplo, Marco Agliati con 13,89m si prende il 6° posto Assoluto.

Canegrate, regionali di asta. Matteo Dozio oro Assoluto, Giacomo Maggioni oro Promesse, Matteo Maggioni oro Allievi, Alessandro Poletti secondo Assoluto.

Titolo regionale nel salto con l’asta per Matteo Dozio che passa i 4,33m seguito da Alessandro Poletti con 3,43m e da Giacomo Maggioni 3° Assoluto con 3,03m e campione regionale Promesse col primato personale. Per la Virtus Calco, titolo regionale Allievi per Matteo Maggioni con 3,23m del nuovo primato personale.

A Padova una stratosferica Nicole Acerboni sui 1500m

Grandissima prova di Nicole Acerboni sui 1500m, la lecchese che gareggia con i colori della Bracco Atletica, si prende il secondo posto con 4’34”37 sfiorando il suo personale outdoor che resiste per soli 7 centesimi. La compagna di club e allenamenti Ilaria Menatti conclude in 5’00”69, mentre la Master Elena Fustella ferma il cronometro a 5’38”07 con i colori dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni.

Stessa gara al maschile 4’05”48 per Manuel Tagliaferri, 4’12”7 per Mattia Adamoli (Us Derviese), 4’23”5 per Carlo Tagliabue (Us Derviese). Sui 400m Clarissa Boleso ferma il cronometro a 58”22 e Bianca Pizzi a 1’01”69, mentre al maschile Abenezer Mandelli esordisce con 51”95. Passando agli 800m, rientro alle gare per Marco Aondio dopo il lungo stop per infortunio, per lui 1’54”53 con Omar Stefani a 1’57”68 e Walter Palladino a 2’07”95.

Dagli Stati Uniti, Gabriele Brandi al personale nel salto in lungo e ostacoli.

Sta frequentando un Master alla Queens Università della Columbia, continua a gareggiare per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e nel Carolina Challenger, Gabriele Brandi ha disputato tre gare sui 60hs con 8″63 toglie 18 centesimi al precedente primato personale, nel lungo m.6.93 ne aggiunge 15cm e nel salto con l’asta ottiene 4,10m.