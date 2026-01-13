Atletica indoor. Prove multiple: Galbusera (Allievi) e Invernizzi (Junior) centrano il minimo per i Campionati Italiani

Gare a Bergamo, Casalmaggiore, Padova, Modena e Parma

BERGAMO – Organizzata dall’Atletica Bergamo 1959 Orio Center-Bergamo Stars Atletica, nel week-end si è svolta una riunione regionale di Prove Multiple Assolute M/F open. Ben 23 atleti delle società lecchesi, 11 per l’Atletica Lecco, 9 per il Gs Virtus Calco, 3 per il Merate Atletica Promoline. Quattro podi tutti dei giallo blu: Matteo Dozio 2° nell’Eptathlon con 4283 punti nella categoria Seniores; Riccardo Galbusera 2° nel Pentathlon con 3158 punti categoria Allievi che vale il minimo per il Campionato Italiano; Elena Invernizzi 2^ nel Pentathlon con 3275 punti categoria Juniores e anche per lei minimo per il Campionato Italiano; Matteo Maggioni 3° classificato nell’Eptathlon con 4269 punti tra la categoria Promesse a soli 31 punti per il minimo.

Tutti gli risultati dei lecchesi

Atletica Lecco Colombo Costruzioni

Pentathlon Juniores-5^ Giulia Anderbegani 2965 punti (35 punti in meno per il minimo), 8^ Elisa Dozio 2743 punti.

Eptathlon Juniores-11° Filippo Colombo 3214 punti.

Eptathlon Promesse-7° Stefano Tagliaferri 3567 punti, 8° Mattia Melloni 3523 punti, 10° Niccolo Dozio 3458 punti.

Eptathlon Seniores-9° Giacomo Maggioni 3505 punti.

Pentathlon Allievi-6^ Matilde Beretta 2442 punti, 10^ Irene Tarzia 2056 punti.

Pentathlon Allievi-19° Alessandro Panzeri 2289 punti, 21° Riccardo Perego 2102 punti.

Pentathlon Juniores-9^ Letizia Paolino 2628 punti.

Pentathlon Promesse-12^ Clelia Brognoli 2278 punti.

Eptathlon Promesse-12° Tommaso Panzeri 2778 punti, 13° Cesare Fumagalli 2753 punti, 14° Gabriele Fumagalli 2347 punti.

Pentathlon Allievi-10° Filippo Panzeri 2574 punti, 18° Nicolò Tacchinardi 2312 punti, 23° Simone Tentorio 1883 punti.

Casalmaggiore gare giovanili 60m, 60hs e salto in alto, gare Assolute 60m e 60hs

Domenica, organizzate dall’Atletica Interflumina, si sono svolte le gare di velocità, 60m e 60hs dai Cadetti fino agli Assoluti, di salto in alto solamente ai Cadetti. Due società lecchesi hanno portato i loro atleti, 11 per il Merate Atletica Promoline e 4 per Up Missaglia.

Lucio Arienti (Up Missaglia) vince i 60hs nei Cadetti nella finale con 9”00, nelle batterie aveva corso con 8”57; Maria Amalia Jeffrey (Up Missaglia) 3^ in finale tra le Cadette nei 60hs con 9”65, nelle batterie avevo corso con 9”81; Camilla Comi (Up Missaglia) 3^ tra le Juniores nei 60hs nella finale con 9”65, nelle batterie aveva corso con 9”62; Diego Sangalli (Up Missaglia) chiude al 37° posto tra gli Allievi sui 60m con 7”57.

Merate Atletica Promoline era presente nella categoria Cadetti, tre podi, 2^ Aurora Benedetta D’Alessio sui 60hs con 9”55, nelle batterie aveva corso con 9”83; Tommaso Pirovano 3° sui 60hs in finale con 8”75, per lui in batteria con 8”93; Anna Villa 3^ nel salto in alto con 1,44m; Maria Giumelli 5^ classificata nel salto in alto con 1,41m; Anna Villa 5^ nella finale dei 60hs con 9”97 aveva corso 9”85 in batteria; 7^ Aurora Benedetta D’Alessio in finale dei 60m con 8”31, aveva corso 8”28 nelle batterie; Federico Leon Galmuzzi 9° nella finale dei 60hs con 9”34, aveva corso le batterie con 9”52; Tommaso Pirovano 10° nella finale sui 60m con 7”91, aveva corso nelle batterie con 7”81; Giulia Brambilla 10^ nel salto in alto con 1,30m; Federico Leone Galmuzzi 14° nella finale dei 60m con 8”03 aveva corso nelle batterie con 7”91; Paolo Panzeri 25° sui 60m con 8”45.

Domenica a Modena 1° Meeting Assoluto 2026, a Parma Meeting Giovanile trofeo Artcafè

Organizzata dall’Asd La Fratellanza 1874, a Modena si è gareggiato per il 1° Meeting Assoluto, ben 198 atleti al maschile e 125 al femminile nei 60m. Presenti 5 atleti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni che hanno corso tutti sui 60m: 9^ Stella Moizzi 7”80 in finale stesso tempo nelle batterie, 11° Lorenzo Amati 6”97 in finale, 6”99 in batteria, 14^ Carolina Majer 7”87 in finale, 7”92 in batteria Thomas Cazzola 45° con 7”17, Gabriele Bezzi 107° con 7”46.

Domenica pomeriggio organizzato dal Cus Parma, Meeting Giovanile Trofeo Artcafè, presenti due atlete dell’Atletica 87 Oggiono, gran bella gara per Chiara Panzeri che vince i 60hs con 9”60 migliorando subito il primato personale con 25 centesimi in meno, Soffia Naciri chiude 12^ sui 60hs con 12”23.

A Padova 1^ e 2^ manifestazione Indoor Open Assoluti organizzata dal CR Veneto

Sono in 5 gli atleti gialloblu dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni in gara, tre per gli 800m, due per i 200m. Sofia Piazza, appena passata nella categoria Allieve, non avendo mai gareggiato sulla distanza deve correre nella 5^ serie, vince con 2’21”63 (ovviamente primato personale) e chiude all’8° posto nel riepilogo. 27^ Vanessa Andreotti (Allieva) anche per lei negli 800m chiudendo i 2’33”31 nuovo primato personale. Nella categoria Juniores Anita Raineri chiude al 40° posto con 2’31”04, sui 200m 15° posto per Matteo Buzzi (Juniores) con 22”92, Luca Teruzzi 84° sui 200m con 24”43.