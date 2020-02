Atletica indoor, titolo regionale Master per Piani e Fustella

Campionati regionali indoor per i master a Padova

Due ori e un argento il bottino dei lecchesi

PADOVA – In attesa dei campionati italiani indoor riservati alle categorie Master in programma ad Ancona dal 28 febbraio all’1 marzo, questo fine settimana i nostri sono stati impegnati a Padova nei campionati regionali. Una partecipazione esigua che ha visto tre soli atleti lecchesi partecipare ma tutti e tre tornano da Padova con grandi soddisfazioni.

Due titoli e un argento per i nostri tre rappresentanti

Sabato tocca a Carmen Piani (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) indossare la maglietta di campione regionale e lo fa vincendo il titolo dei 1500m nella SF55, correndo la distanza in 5’29”46, la seconda giornata vede Elena Fustella (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) in gara sempre nella SF5 nei 3000m dove con 11’17”52 vince a sua volta il titolo. Ultimo lecchese in gara è Luigi Dozio in gara nelle prove multiple con i colori dell’Osa Org Sportiva Alpinisti, per lui argento nella SM50 con 1967 punti ottenuti dalla somma dei punteggi delle cinque gare a cui ha partecipato, 13”19 sui 60hs, 3,93m nel salto in lungo, 7,96m nel getto del peso, 1,27m nel salto in alto e 3’39”8 sui 1000m conclusivi.