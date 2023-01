Atletica indoor, Veronica Besana e Marco Aondio subito record provinciali assoluti

8”27 nei 60hs per Veronica ad Ancona e 1’52″61 negli 800m per Marco a Padova

I due atleti lecchesi si sono messi subito in luce all’avvio della stagione indoor

ANCONA – Alla prima gara Indoor ad Ancona Veronica Besana migliora di ben 4 centesimi il suo tempo nei 60hs con il crono di 8”27 e nella finale è ancora vicina con 8”34. La lecchese classe 2002, al secondo anno Promesse, migliora il record provinciale sia Promesse ma soprattutto Assoluto. Nella prima gara del 7 gennaio ha vinto con ampio stacco sulle avversarie, mezzo secondo sulla prima avversaria sia nelle batterie che in finale finale. Nella seconda gara dell’8 gennaio questa volta corre sui 60m in 7”59: ben 17 batterie e la lecchese è la prima sulle 136 altre avversarie. In finale vince con 7”54 a un solo centesimo dal personale.

Marco Aondio in gara a Padova

Da Padova arriva un altro record provinciale, sugli 800m, con Marco Aondio che corre in 1’52”61 migliorando il record provinciale sia Promesse e soprattutto Assoluti. Nel 2022 aveva il tempo di 1’53”24, in un solo colpo ha migliorato di ben 6 decimi.