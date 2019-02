Elena Fustella porta a 40 i titoli italiani vinti in carriera

Nuovo primato italiano nei 1500m per Davide Raineri

ANCONA – Ottimi risultati per gli atleti lecchesi over 35 ad Ancona ai campionati italiani Master di atletica leggera che hanno assegnato (in base alla categorie per ogni 5 anni) i relativi titoli di campione italiano.

Nella prima giornata, brilla la stella di Elena Fustella tra le SF55. La lecchese, allenata da Maria Righetti in gara con i colori dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, vince facile i 3000m nel tempo di 11’13”69 e porta a casa l’ennesimo titolo tricolore il 39^ della sua seconda carriera agonistica. Nettamente battute le avversarie a partire dalla vice campionessa la grossetana Angela Mazzoli arrivata in 12’02”05.

Fustella non si è accontentata e ha fatto suo anche il titolo nei 1500m con il tempo di 5’30”73, portando a 40 il totale dei titoli italiani vinti. “Sono contenta di questi due titoli – ha commentato – Ero iscritta anche sugli 800m ma già domenica prossima sarò di nuovo in gara, questa volta saranno i campionati italiani di cross in programma a San Sperate ed ho preferito non esagerare in questo week end. Dopo mi concentrerò sui i campionati Europei in programma a Torun dal 24 al 30 marzo”.

Cavalcata solitaria per il lecchese Davide Raineri in gara con i colori della Cs San Rocchino Brescia, allenato da Claudio Tagliabue. Ranieri scatta in testa subito allo start e per gli avversari non c’è nulla da fare, troppo netto il divario con il AM45 ancora competitivo a livello Assoluto. Giro dopo giro si capisce che non solo il titolo è suo, ma per lui è più importante il crono finale: dopo 1500m in solitaria ecco che il display si ferma a 3’59”22, ennesimo primato italiano frantumato, questa volta sono ben 10” di miglioramento sul fresco primato di Manuel Della Brida che l’aveva stabilito due settimane fa a Padova con 4’09”25.

Ultimo lecchese presente ad Ancona è stato Luigi Dozio con i colori dell’Osa Valmadrera che ha preso parte alle prove multiple. Per lui 13”61 sui 60hs, 3,56m nel salto in lungo, 7,68m nel getto del peso, 1,27m nel salto in alto e 3’31”91 sui 1000m conclusivi, per un totale di 1880 punti e che valgono il 12° posto nella Master 50.