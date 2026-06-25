Atletica. Konjoneh Maggi vince i 1500m a Zogno, nuovo primato personale

2° Meeting Silver Lombardia Assoluti gare con minimi e a inviti, gare dei 1500m e 5000m f/m, quasi 300 atleti in gara

ZOGNO (BG) – Si è svolto ieri sera organizzato dall’Atletica Valle Brembana al campo Sportivo Comunale a Zogno, il 2° Meeting Silver Lombardia Assoluti, gare con minimi e a inviti, solamente due gare, 1500m e 5000m f/m.

Ben 92 società hanno portato i loro atleti hanno provato a migliorare i loro primati, presenti anche atleti della Sardegna e della Sicilia; 139 atleti sui 1500m, 136 sui 5000m.

Grandissima gara dei 1500m, 7 serie e nella ultima e la migliore, Konjoneh Maggi (Atletica Casone Noceto) allenato da Stefano Baldini, vince con 3’44”39 nuovo primato personale abbassandolo due settimane fa 65centesimi in meno, il lecchese oltre aver vinto la gara è stato premiato per la miglior prestazione tabellare al maschile con 980 punti; al secondo posto Matteo Bardea (Atletica Valle Brembana) con 3’44”75 primato personale, terzo posto Francesco Frumento (Cba Cinisello Balsamo Atletica) con 3’45”16 frantumato il nuovo primato personale ben 8”35 in meno.

Grandissima gara dei 1500m femminile, 4 atlete hanno passato i 1000 punti tabellare, Matilde Prati (Atletica Bovolone) vince col nuovo primato personale con 4’17”66 (1007 punti tabellare), Giula Zanne (Atletica Brescia 1950) seconda con 4’18”00 (1005 punti tabellare) nuovo primato personale, Marioni Kaba Fanta Formaini (Atletica Brescia 1950) terza con 4’18”56 (1000 punti tabellare) nuovo primato personale, Federica Zanne (Cs Esercito) quarta con 4’18”61 (1000 punti tabellare).

Bella gare anche dei 5000m femminile, vince Chiara Munaretto (Futuratletica), prima volta della distanza e ovviamente è il suo primato personale con 16’03”10 (997 punti tabellare), Lucia Arnoldo (A. Atletica Dolomiti Belluno) seconda con 16’07”73 (989 punti tabellare) nuovo primato personale ben 13” in meno, terzo posto Sofia Ferrari (Calcestruzzi Corradini Excels) nuovo primato personale con 16’11”29 (984 punti tabellare).

Bene anche i lecchesi, sia per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e altre società, Denise Mascheri 29^ sui 1500m con 4’52”99 nuovo primato personale (5”56 in meno), Tommaso Farina 35° sui 1500m con 3’56”90, Federico Meda 59° sui 1500m con 4’01”88 tutti e tre sono dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

Giovanni Artusi (Gp Alpi Apuane 11° sui 5000m con 14’37”51, Andrea Casati (Atletica Alto Lario) 18° sui 5000m con 14’48”08 nuovo primato personale, tre atleti dell’Atletica Valle Brembana, Mattia Adamoli sui1500m 55° con 4’00”57, Christian Guido Acerboni sui 1500m 77° con 4’17”33 nuovo primato personale, Carlo Tagliabue sui 5000m 29° con 15’21”47.