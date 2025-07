Atletica. Konjonej Maggi è campione italiano Promesse nei 5000m

Argento per Federica Dozio (categoria Promesse) nel lancio del giavellotto

Riccardo Asperges sfiora il podio nel lancio del martello categoria Juniores

GROSSETO – Tre giorni di gare per il Campionato Italiano su pista per le categorie Juniores e Promesse, nell’ultimo giorno il quartetto della 4x400m categorie Juniores della Bracco Atletica (Alice Casagrande, Emma Pollini, Carolina Molteni, Giulia Macchi) vince il titolo e migliora il Primato Italiano con 3’41”40 (il precedente record fatto segnare dalla stessa società 05/06/2025 Rieti 3’42”29).

Bene per i lecchesi, nella prima giornata aveva vinto il titolo Lorenzo Forni sugli 800m e terzo posto per Elisa Dozio nel lancio del giavellotto, sabato sera è arrivata un’altra medaglia d’oro con il lecchese Konjoneh Maggi (Atletica Casone Noceto) allenato da Stefano Balbini, che vince il titolo nei 5000m categoria Promesse, “Konjo” come lo chiamano i suoi amici, resta guardingo in attesa degli ultimi giri, ai 4200m parte col gruppetto dei primi, all’ultimo giro restano in due a contendersi il titolo. Ci prova l’orobico di Clusone Stefano Benzoni (Atletica Valle Brembana), ma nell’ultimo rettilineo il lecchese riesce a vincere con 14’15”24, argento per l’orobico con 14’15”70, bronzo per il toscano Leonardo Mazzoni (Toscana Atletica Jolly) con 14’18”18.

Federica Dozio (Atl Lecco Colombo Costruzioni) nel lancio del giavellotto della categoria Promesse conclude al 2° posto con 48,02m, a vincere è stata Genet Galli (Cus Parma) con 48,20m, bronzo per Jennifer Sombodey Moonou (Gruppo Millepiedi) con 46,67m. La lecchese ha gareggiato anche nel getto del peso, per lei “medaglia di legno” 4^ con 12,10m. Altra medaglia di legno quella di Riccardo Asperges 4° nel lancio del martello con 58,54m nuovo primato personale migliorato di 70cm.

Altri 5 atleti, tutti dell’Atletica Lecco, sono riusciti a entrare nella top ten: Elisa Dozio 6° posto nella categoria Juniores nel getto del peso con 11,86m, la staffetta 4x100m categoria Juniores (Alessandro Canclini, Matteo Maggioni, Gabriele Bizzi, Lorenzo Azzalin) chiude al 6° posto con 42”71, Stella Moizzi categoria Promesse riesce a ottenere la finale dei 200m con 24”61, nelle batterie aveva corso in 24”41, Lorenzo Forni dopo aver vinto gli 800m ci ha provato anche sui 1500m, 9° posto con 3’59”24, sempre negli Juniores Tommaso Farina chiude al 10° posto con 3’59”30.

Gli altri lecchesi