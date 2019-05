Atletica, la Lombardia si conferma tra le grandi al Brixia Meeting

BRESSANONE – Dopo la vittoria della passata stagione, ancora protagonisti i lombardi alla 37^ edizione del Brixia Meeting, manifestazione internazionale riservata agli atleti della categoria Allieve/i in gara per rappresentative regionali.

Questa volta non arriva la vittoria ma un secondo posto che lascia comunque tutti soddisfatti. 545,5 i punti ottenuto dai tedeschi contro i 534 dei lombardi che superano di soli 2 punti i rappresentanti del Veneto. Lontane tutte le altre partendo dal 4° posto del Lazio con 467,5 punti e il 5° dell’Emilia Romagna a 554,5, in classifica 20 rappresentative.

Ben dieci lecchesi convocati tra i bianco verdi lombardi

Mai come in questa edizione la presenza lecchese si è fatta sentire nella rappresentativa lombarda, ben 10 sono stati infatti gli atleti convocati dal comitato regionale. La parte del leone l’ha fatta l’Atl Lecco Colombo Costruzioni con sette convocati a cui ne sono seguiti uno a testa per l’Us Derviese, Gs Virtus Calco e Atl Bergamo 1959 Orio center.

Sei volte sul podio i lecchesi

La migliore è sicuramente la marciatrice Martina Casiraghi che difende i colori sociali dell’Atl Bergamo 1959 Orio Center, per lei 25’00”25 sui 5km di marcia.

Veronica Besana (Atl Lecco Colombo Costruzioni) si trova la strada sbarrata da Larissa Japichino e con 13”82 deve accontentarsi del 2° posto dietro l’amica fiorentina figlia d’arte (Fiona May e Gianni Japichino) che ferma il cronometro a 13”70.

Doppio terzo posto e gradino più basso del podio per Alessia Gatti e Laura Renna (Atl Lecco Colombo Costruzioni). La prima lo ottiene sui 100m corsi a ritmo di personal best, 12”17 il suo crono con ben 14 centesimi di miglioramento suo vecchio limite. La seconda invece con 2’14”76 sugli 800m lo sfiora solamente e deve accontentarsi del solo podio.

Besana e Gatti successivamente protagoniste anche nella staffetta conclusiva 4x100m stampano un 46”91 che permette a loro assieme a Alessandra Iezzi e Giulia Maria De Paoli di vincere la gara.

Sul podio maschile concludono entrambi al 2° posto, Daniele Uccheddu (Atl Lecco Colombo Costruzioni) nel salto triplo con 14,77m nuovo primato personale e Patrik Olcelli (Atl Lecco Colombo Costruzioni) nel getto del peso con 17,40m.

Sfiora il podio Clarissa Boleso sui 400m

Per Clarissa Boleso (Atl Lecco Colombo Costruzioni) un solo centesimo la priva della gioia del podio, con 57”23 deve accontentarsi del 4° posto; Federica Dozio (Virtus Calco) chiude al 7° posto il lancio del giavellotto con 40,06m; Andrea Chiara Pozzi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) chiude al 9° il getto del peso con la misura di 12,42m; per finire al 10° posto conclude la prova del lancio del giavellotto Simone Buzzella (Us Derviese) con la misura di 52,84m.