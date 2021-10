Atletica. La Lombardia vince il criterium Cadetti, battuto il Lazio per soli 4,5 punti

Matteo Maggioni (Vitus Calco) in gara con la rappresentativa

Teresa Buzzella (Us Derviese) in gara individualmente

PARMA – Sono ancora i bianco verdi lombardi ad aggiudicarsi la classifica combinata del criterium, ovvero il campionato italiano individuale e per regioni della categoria Cadetti. Secondo posto parziale tra i Cadetti con 284,5 punti, preceduti dalla rappresentativa del Lazio che ne totalizza 301, al terzo posto la Toscana con 269. Al femminile è il Veneto ad imporsi con 306 punti seguito dalle Lombarde con 297, il Lazio completa il podio virtuale con 276 punti. La classifica combinata che assegnava il titolo per regioni, vede la Lombardia al suo ennesimo successo con 581, seguita dal Lazio con 577 e dal Veneto con 558, a seguire Piemonte con 505, Toscana con 498, Emilia Romagna con 597, Puglia con 492, Friuli Venezia Giulia con 468, Marche con 393, Sicilia con 375, Sardegna con 359, Trentino con 342, Umbria con 336,5; Abruzzo con 336, Liguria con 331, Campania con 287, Alto Adige con 256, Valle d’Aosta con 151, Basilicata con 98,5; Calabria con 77 e Molise con 72.

Nella rappresentativa regionale lombarda, schierato nelle prove multiple Matteo Maggioni in virtù del titolo regionale conquistato a Brescia, il rappresentante della Virtus Calco, al termine delle sei prove dell’Esathlon si piazza i 9^ posizione con 3416 punti, 87 punti in meno di quelli ottenuti nell’occasione della conquista del titolo regionale. Per metà delle prove previste, Matteo si è migliorato e anche di molto come in occasione del 22,79m nel lancio del disco dove incrementa di un metro e mezzo il precedente primato, 5,79m nel salto in lungo con 20cm da aggiungere al suo ormai vecchio personal best, eguaglia quello dei 100hs con 14”60, a completare lo score il 31,36m del lancio del giavellotto, l’1,53m nel salto in alto e il 3’13”67 sui 1000m conclusivi.

Molto bene Teresa Buzzella in gara individualmente con i colori dell’Us Derviese, la giovane atleta al primo anno di categoria essendo del 2007 e quindi con ancora un anno per potersi giocare le sue carte nella prossima stagione, corre i 2000m in 6’43”27 togliendo quasi 5” e mezzo al suo miglior crono precedente ottenuto a Rodengo Saiano a fine aprile, per la lecchese la soddisfazione di essere tra le prime otto ed essere premiata alla fine della gara, per lei il 7° posto.