Atletica. La Lombardia vince il XIII° Trofeo “Al Confini Delle Marche”

La Lombardia ha vinto con 399,5 punti, al secondo posto la rappresentativa Lazio con 389,5 punti

La lecchese Maissara Iwena vince nella staffetta 4×200, sui 60m eguaglia il suo primato personale

ANCONA – Domenica mattina organizzata dalla Fidal Marche, sul Pala Casali Ancona, si è corsa la XIII° edizione del Trofeo “Al Confini Delle Marche”, gare di atletica per la categoria Cadette/i. 26 atleti della rappresentativa Lombarda, presente anche la valsassinese Maissara Iwena (Cs Cortenova) iscritta sulla staffetta 4x200m e i 60m Extra.

Iwena prima corre i 60m la prima serie delle tre serie extra, la valsassiense corre al 2° posto con 7”88 uguagliano il suo primato personale, successivamente assieme alle tre compagne della staffetta 4x200m (Lisa Marcassoli, Giada LauraTalfani, Laura Caresana) vincono con 1’43”31.

14 rappresentativa, 22 punteggi, 12 gare (60m, 200m, 600m, 60hs, 3000m marcia, Tetrathlon salto in alto, lungo, triplo, asta, getto del peso e la staffetta), a vincere sono stati gli atleti della Lombardi con 399,5 punti, al secondo posto a 10 punti in meno con la rappresentativa del Lazio, a chiudere il podio la rappresentativa Veneto con 382,6 punti.

A Busto Arsizio il campionato Regionale individuale di Lanci e invernali Cadetti e Allievi, Pietro Cesana vince il titolo col getto del peso

14,70m, 26cm in più degli avversari, Pietro Cesana (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince il titolo regionale per la categoria Allievi, nel 2024 la sua misura aveva 13,33m, per il 2025 il pesista lecchese continua a migliorare, l’8 febbraio aveva aumentato il suo miglior lancio con 14,46m e dopo un altro mese con 14,70m a Busto Arsizio migliora il primato personale e vince il titolo regionale.