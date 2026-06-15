Atletica. La rappresentativa Como/Lecco vince il 33° Trofeo dei Laghi

Quattro vittorie lecchesi: Chiara Panzeri (80hs in 12”01 p.p.), Lucio Arienti (100hs in 13”34), Adrienne Bellù (lungo con 5,44m p.p.), Davide Gerosa (giavellotto con 50,31m p.p.)

Ben 18 rappresentative in gara: 8 rappresentative lombarde, 6 del Piemonte, 3 della Liguria, 1 della Toscana

MARIANO COMENSE (CO) – A Mariano Comense, ieri, organizzato dal Comitato provinciale Como/Lecco e dell’Atletica Mariano Comense, si è svolto il 33° Trofeo dei Laghi, gare di atletica dedicate alla categoria Cadette/i.

Ben 18 rappresentative in gara: 8 della Lombardia, 6 del Piemonte, 3 della Liguria, una della Toscana. Milano dopo aver vinto 14 trofei (8 consecutivi), finalmente cede il passo alla nostra rappresentativa Como/Lecco che riesce a vincere con 549 punti. Milano deve “accontentarsi” del secondo posto con 519 punti, completa il podio Bergamo con 517 punti. La classifica vede al quarto posto Torino con 507,5 punti, quinto posto Brescia con 498 punti, sesto Varese con 468 punti, settimo Cuneo con 452 punti, ottava Biella con 409 punti, nona Novara con 401 punti, decima Alessandria/Asti con 371 punti, undicesima Savona con 311 punti, dodicesima Cremona con 352,5 punti, tredicesima Sondrio con 229,5 punti, quattordicesima Pavia con 340,5 punti, quindicesima Genova con 318 punti, sedicesima Imperia con 314 punti, diciassettesima Costa Etruschi (Toscana) con 279 punti, diciottesima Verbano/Cusio/Ossola con 139 punti.

Bene la nostra rappresentativa, su 17 punteggi i nostri riescono a vincere quattro volte, a cui si aggiungono due secondi posti e tre terzi posti: Chiara Panzeri (Atletica 87 Oggiono) vince gli 80hs in 12”01 nuovo primato personale (2 centesimi in meno) che vale il pass per gli Italiani di categoria, Lucio Arienti (Up Missaglia) vince i 100hs in 13”34, Davide Gerosa (Atletica 87 Oggiono) vince il lancio del giavellotto con 50,31m nuovo primato personale (71 centimetri in più), Adrienne Bellù (Gs Bernatese) vince il salto in lungo con 5,44m nuovo primato personale (28 centimetri in più).

Bene anche le due medaglie d’argento di Giorgia Sala (Up Missaglia) nel lancio del martello con 45,44m e William Luccisano (Cantù Atletica) nel getto del peso con 13,85m.

Tre medaglie di bronzo, due individuali e una nella staffetta, con Rebecca Bonfanti (Merate Atletica Promoline) terza sui 300hs in 46”56 nuovo primato personale (34 centesimi in meno) e minimo per gli italiani di categoria, Brando Tessitore (Ag Comense) sugli 80m in 9”32, e con la staffetta 4×100 mista di Brando Tessitore, Adrienne Bellù, Lucio Arienti, Maria Amalia Jeffrey (Up Missaglia) in 46”83.

Tutti i vincitori e tutti la nostra rappresentativa

80m- Natalia Olchowik 10”10 (Milano), 15^ Francesca Dell’Acqua 10”81 (Atletica Rovellasca), 19^ Celeste Nasatti 10”96 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

80m-1° Stefano Canepa 9”17 (Savona), 3° Brando Tessitore 9”32 (Ag Comense), 17° Stefano Sasha Villa 9”99 (Up Missaglia).

80hs-1^ Chiara Panzeri 12”01 (Atletica 87 Oggiono), 4^ Aurora Benedetta D’Alessio 12”53 (Merate Atletica Promoline).

100hs-1° Lucio Arienti 13”34 (Up Missaglia), 5° Mattia Basso 14”32 (Ag Comense).

300m-1^ Valentina Faga 40”70 (Genova), 5^ Domitilla Citterio 42”36 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 24^ Angelica Fellegara 45”64 (Atletica Mariano Comense).

300m-1° Samuele Ternavasio 36”52 (Cuneo), 6° Elia Fischietti 37”87 (Polisportiva Intercomunale), 8° Pietro Bosisio 38”31 (Atletica Triangolo Lariano).

300hs-1^ Elena Pane 45”87 (Torino), 3^ Rebecca Bonfanti 46”56 (Merate Atletica Promoline), 7^ Maria Amalia Jeffrey 48”99 (Up Missaglia).

300hs-1° Matteo Brignone 40”26 (Cuneo), 4° Leonardo Bazzi 41”23 (Ag Comense), 5° Tommaso Pirovano 41”36 (Merate Atletica Promoline).

1000m-1^ Carlotta Bonometti 3’02”03 (Brescia), 15^ Giada Ballabio 3’14”14 (BTF92 Atletica), 27^ Martina Ragni 3’24”73 (Atletica Alto Lario).

1000m-1° Matteo Ferrari 2’35”01 (Brescia), 7° Carlo Introzzi 2’41”87 (Atletica Mariano Comense), 14° Mirco Pellizzaro 2’47”12 (Cs Cortenova).

Staffetta 4x100m mista-1^ Milano 15”93 (Emilio Giovanni Arata, Wilim Panzacchi, Giordano Michele Revelant, Natalia Olchowik), 3^ Como/Lecco 46”83 (Brando Tessitore, Adrienne Bellù, Lucio Arienti, Maria Amalia Jeffrey).

Salto in lungo-1^ Adrienne Bellù 5,44m (Gs Bernatese), 12^ Aurora Maria Curir 4,71m (Up Missaglia).

Salto triplo-1° Cesare Caronti 12,94m (Pavia), 4° Leonardo Gioiosa 12,44m (Team Alto Lambro), 5° Luca Brivio 12,22m (Up Missaglia).

Salto in alto-1^ Annalisa Magliano 1,63m (Cuneo), 8^ Rebecca Rusconi 1,46m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 23^ Beatrice Magni 1,30m (Merate Atletica Promoline).

Getto del peso-1° Nicolo Panizza 16,21m (Varese), 32° William Luccisano 13,85m (Cantù Atletica), 6° Paolo Fogli 13,43m (Atletica Mariano Comense).

Lancio del martello-1^ Sophia Gissi 56,47m (Varese), 2^ Giorgia Sala 45,44m (Up Missaglia), 11^ Nina Ziliotto 30,35m (Us San Maurizio).

Lancio del giavellotto-1° Davide Gerosa 50,31m (Atletica 87 Oggiono), 5° Silvio Baldo 40,38m (Polisportiva Intercomunale).