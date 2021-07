Gli atleti lecchesi in pista a Bergamo, Brescia e Donnas.

Trofeo dell’Anguria a Bergamo su due giorni di gare.

BERGAMO- Si sono trovati a gestire un numero considerevole di iscritti nelle gare del trofeo Anguria che la Bergamo Star aveva programmato in un’unica serata sabato 3 luglio, ma i quasi 850 iscritti hanno fatto prendere la decisione agli organizzatori di spalmare le gare su due giornate, velocità e 400m al sabato pomeriggio, i 1500m e tutte delle siepi alla domenica mattina, decisione che ha scontentato parecchi atleti che hanno rinunciato alle gare piuttosto che scendere in pista a metà mattina.

Prima giornata dedicata alla velocità, Alessia Pavese e le gemelle Troiani in grande spolvero, bel lancio di Giacomo Proserpio.

Sui 100m ancora in evidenza la rappresentante dell’Aeronautica Militare, Alessia Pavese che sui 100m ferma il cronometro a 11”48 nelle batterie e poi vince la finale in 11”52, tripletta in casa Troiani per il Cus Pro patria Milano, nei 400m con Virginia a vincere in 53”12, Alexandra 2^ in 53”27 e Serena 3^ in 53”41.

Torna a volare il martello del giallo blu Giacomo Proserpio, 70,80m il suo miglior lancio a 1m e 27cm dal suo primato personale stabilito poco più di un mese fa a Saronno.

Alessandro Rota e Federica Dozio, vincono i 110hs e il getto del peso, Nicole Acerboni fa suoi i 1500m.

Alessandro Rota (Atl Lecco Colombo Costruzioni) si conferma sui suoi migliori tempi e con 14”24 vince i 110hs Juniores, solo 6 centesimi in più del suo primato, Federica Dozio (Virtus Calco) con 12,32m si aggiudica la gara del getto del peso e manca per soli 2cm il personale, Nicole Acerboni lecchese in gara con i colori della Bracco Atletica, vince i 1500m in 4’43”06.

Alessia Gatti 2^ sui 100hs, Marta Crippa 3^ sui 1500m, Matteo Dozio 3° sui 110hs e nel salto con l’asta.

Alessia Gatti (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 14”54 si prende il 2° posto sui 100hs, Marta Crippa (Atl lecco Colombo Costruzioni) al 3° posto col primato personale sui 1500m corsi in 4’50”56, Matteo Dozio (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 4,35m aggiunge 5cm al suo personale del salto con l’asta e si prende la 3^ piazza, stesso piazzamento sui 110hs corsi accarezzando il personale con 16”53.

Gli altri risultati dei lecchesi, tra parentesi la società quando non Atl Lecco Colombo Costruzioni.

100m: 20^ Matilde Gervasoni 12”78 (Pol Lib Cernuschese), 49^ Elisa Agostini 13”43; 67^ Carolina Maggioni 13”85 (Pol Lib Cernuschese), 81^ Emma Castelli 14”29.

400m: 8^ Federica Lega 57”62.

1500m: 4^ Ilaria Menatti 4’52”65 (Bracco Atletica), 20^ Sara Ghezzi 5’06”30 (Pol LIb Cernuschese).

100hs-Allieve: 6^ Marta Comi 16”33m.

Triplo: 9^ Arianna Brivio 10,91m; 11^ Ilaria Marelli 10,72m.

100m: 4° Lorenzo Amati 10”91 p.p. (10”91 in batteria), 12° Christian Jacovone 11”20; 27° Matteo Scaccabarozzi 11”51; 61° Giacomo Maggioni 11”93 (Virtus Calco), 90° Gabriel Durante 12”45; 95° Giacomo Crippa 12”65; 106° Gianbattista Rapella 22”87 (Vigor Ligornetto).

400m: 42° Davide Pozzoni 52”99; 49° Dario Veronesi 53”60 (Pol Lib Cernuschese), 74° Fabio Tornaghi 56”25 (Merate Atl Promoline).

1500m: 4° Konjonet Maggi 3’58”95; 8° Jonut Puiu 4’02”48; 37° Nicolò Vergottini 4’32”99 (Us Derviese).

Pochi i lecchesi in gara a Brescia.

Solo 265 sono stati gli iscritti alle gare di Brescia, presenti anche alcuni lecchesi, sugli 800m 29° posto per Tommaso Bonetta della Virtus Calco con 2’03”98, al 34° posto per Andrea Casati del Meate Atletica Promoline con 2’04”92, al 38° per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni conclude Federico Meda in 2’07”79. Sempre della stessa società all’8° posto nel salto in lungo con 5,05m Arianna Brivio.

Donnas, Stella Moizzi al personale sui 200m.

Nonostante il vento contro 1,7m Stella Moizzi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) da un’altra sforbiciata al suo primato dei 200m correndoli in 25”92 che gli valgono il 9° posto complessivo, presente anche il compagno di club Marco Crimella che a sua volta corre i 200m in 23”51 che gli valgono il 36° posto.