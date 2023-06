Atletica: lecchesi in gara a Nembro, Lodi, Rodengo Saiano e Bergamo

NEMBRO (BG) – Una trentina di atleti lecchesi nella gara CRL Meeting – Bronzo Lombardia, presenti Atletica Lecco Colombo Costruzioni, Merate Atl Promoline, Pol Bellano Galperti Group, Pol Libertas Cernuschese, Atl 87 Oggiono, oltre a due atlete lecchesi in gara con società di altre province.

Il miglior risultato è il 3° posto di Ilaria Menatti (Bracco Atletica) sui 1500m in 4’39”55 nuovo primato personale. Mattia Papini (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 4° classificato nei 400 m in 49”29 anche per lui primato personale.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi

100m: 11^ Stella Moizzi 12”34 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 26^ Alice Fustella 13”04 (Pol Libertas Cernuschese), 31^ Matilde Gervasoni 13”10 (Pol Libertas Cernuschese), 36^ Carolina Majer 13”26 (At Lecco Colombo Costruzioni), 42^ Beatrice Macorig 13”32 (Pol Lib Cernuschese), 66^ Alice Pagani 13”88 (Pol Lib Cernuschese).

Anche a Lodi CRL Meeting – Bronzo Lombardia

CRL Meeting – Bronzo Lombardia a Lodi, in gara una decina di lecchesi, il miglior risultato è quello di Clarissa Boleso (Atl Lecco Colombo Costruzioni) negli 800m in 2’17”50, molto bene Matteo Masetti (Atl Lecco Colombo Costruzioni) nel lancio del giavellotto con 64,19m e ben 907 punti. 3° posto di Davide Colombo (Atl Lecco Colombo Costruzioni) nei 400hs in 54”83.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi

800m: 9° Federico Meda 1’58”46 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

A Rodengo Saiano il Trofeo Marmotta 2023

Ben 27 gli atleti lecchesi in gara a Rodengo Saiano per il Trofeo Marmotta 2023. Tre vittorie per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni con Lorenzo Forni sui 2000sp in 6’19”31, Marco Tiziano Fusi sui 3000m in 10’12”32 e Carolina Majer sui 200m in 26”24 nuovo primato personale. Altri lecchesi sul podio: Elena Invernizzi 2^ nel salto in alto Cadette con 1,48m e 3^ nel salto triplo con 10,17m; Sofia Lambrughi 3^ nel salto in alto Cadette con 1,40m e Tommaso Farina sugli 800m in 2’02”44.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi

300m-Cadette: 20^ Marianna Chiappa 46”08 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 26^ Sofia Lambrughi 46”89 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 52^ Sara Negrini 49”65 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

2° Meeting Silver Lombardia Assoluti a Bergamo

Mercoledì sera a Bergamo 2° Meeting Silver Lombardia Assoluti, gare di mezzofondo (800m e 1500m) e fatte solo con i minimi. 3 serie al femminile per gli 800m e 4 serie al maschile, 3 serie femminile per i 1500m e 6 serie al maschile. L’obiettivo degli atleti era migliorare il personale, peccato il vento abbia infastidito le gare. Mercoledì sera sono stati 43 i primati personali migliorati, ben 16 risultati sopra i 950 punti, 2 risultati per i minimi per i campionati Europei U20 e U23.

In gara sono stati 11 atleti lecchesi e due hanno migliorato il primato personale: Konjoneh Maggi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) nei 1500m in 3’53”56 e Tommaso Farina (Atl Lecco Colombo Costruzioni) sempre nei 1500m in 4’10”42.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi