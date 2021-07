Clusone e Chiuro, in pista su più fronti i lecchesi.

Federica Maggi seconda nel lungo a Clusone.

CLUSONE- Lecchesi impegnati su più fronti, domenica si è gareggiato a Clusone nelle gare regionali di interesse nazionale del CRL Meeting, non molti i lecchesi che si sono presentati alla manifestazione curata dalla Pool Soc Alta Valseriana, il miglior risultato lo ottiene Federica Maggi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) che con 5,24m si prende la seconda posizione e si conferma sulle sue misure di quest’anno.

Gli altri risultati vedono il 24° posto di Davide Pozzoni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) sui 200m corsi in 23”85, il 33° di Andrea Casati (Merate Atl Promoline) sugli 800m con 2’01”81, il 41° di Tommaso Bonetta (Virtus Calco) anche lui sugli 800m con 2’04”85 e il 53° di Martino Arlati (Merate Atl Promoline) sempre sugli 800m con 2’10”27.

A Chiuro in gara le categorie Assolute e Giovanili.

Più numerosa la presenza degli atleti lecchesi a Chiuro nelle gare organizzate dal Gs Chiuro sulla pista di casa, Giorgia Belingheri seconda classificata negli 800m col tempo di 2’27”79 del nuovo primato personale con la compagna di club dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, Rebecca Balbiani al 4° posto in 2’46”37 anche lei al nuovo primato personale, Piera Balbiani (Pol Bellano Galperti Group) vince la gara del disco con 19.85; due lecchesi sul podio degli 800m maschili, entrambi dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni e personale per tutti e due, Jonut Puiu 2° in 1’59”28 e Konjoneh Maggi 3° in 1’59”66.

Sui 2000m Cadetti conclude al 3° posto per il Team pasturo, Simone Invernizzi con 6’49”14, imitato dal compagno di club, Leonardo Milesi sui 600m Ragazzi conclusi in 1’49”56.

Gli altri lecchesi presenti sono stati Michele Stacchini (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 12° sui 100m in 11”89, Gianbattista Rapella (Vigor Ligornetto) 20° sui 100m in 18”68, Walter Palladino (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 7° sugli 800m in 2’03”74, Andrea Zoanni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 8° sempre sugli 800m in 2’03”78, Pietro Caspani (Atl Lecco Colombo Costruzioni) sempre sugli 800m al 10° posto in 2’05”22.

Nelle gare giovanili presenti i rappresentanti del Team Pasturo, sui 300m Cadette al 4° posto Ylenia Bertoldini con 48”86, sui 600m Ragazze 5^ Silvia Orlandi in 2’02”07, in 8^ posizione Beatrice Spada con 2’07”11 e in 11^ Alessia Mancin con 2’19”76, passando alla categoria Ragazzi, al 5° posto Andrea Cederle in 1’51”43 e all’8° Giovanni Mazzoleni 2’00”33.