Pavia, seconda edizione dei “Queen Atletica Games”

Gare spurie, buona partecipazione e al via atleti di livello.

PAVIA – Nata per gioco, lo scorso anno, con lo staff di Queen Atletica per voler mettere in campo qualcosa che rilanciasse l’interesse verso l’atletica da parte di atleti e spettatori sia in presenza che virtuali (purtroppo con la pandemia l’evento si può seguire solo sui social) si è scolta la seconda edizione dei “Queen Atletica Games”.

Anche questa volta hanno riscosso comunque ampio consenso sia per la formula delle gare spurie proposte sia per la partecipazione di atleti di livello come il martellista Marco Lingua che in questa seconda edizione si è imposto con 74,07m nel lancio del martello. Bene anche la poliziotta Aymonide Folorunso che vince i 250m in 30”34, l’aviere Lorenzo Perini si impone nei 200hs con 23”60.

Alessia Gatti e Mattia Montini, protagonisti sugli ostacoli

Grandi soddisfazioni per i colori lecchesi dalle due gare dei 200hs; al femminile secondo posto per Alessia Gatti che con 28”63 va a migliorare dopo 13 anni il primato sociale che Laura Spreafico deteneva con 28”88, al maschile è Mattia Montini passato nelle file del Cs carabinieri a salire sul terzo gradino del podio correndo in 24”28 migliorando il suo vecchio primato di 26”61 che risaliva al 2015.

Gli altri risultati degli atleti lecchesi in gara

Partendo dalle distanze più brevi, sugli 80m Anita Mariani al 18° posto con 11”07, passando ai 150m Arianna Brivio ottiene a sua volta il 18° posto con 19”45, seguita in 28^ e 29^ posizione da Anita Mariani con 20”08 e da Arianna Bellani con 20”16. Sui 250m al 6° posto chiude Clarissa Boleso con 32”34, mentre sui 200hs Greta Fontana è 10^ in 32”33, Greta Panzeri 11^ in 32”70 e Emma Pastorelli 12^ In 33”04. Passando ai salti, nel triplo 10° posto per Elisa Nobili con 11,03m seguita al 12° da Federica Maggi con 10,89m.

Al maschile sui 150m al 14° posto Alessandro Rota in 16”53 seguito al 16° da Lorenzo Amati con 16”71 e al 34° da Matteo Scaccabarozzi con 17”40, passando ai 500m Walter Palladino 17° con 1’09”71, tutti questi risultati sono stati ottenuti dai portacolori dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, in gara per la Polisportiva Libertas Cernuschese, Giorgia Mameli ottima 5^ sui 150m corsi in 18”60 e Matilde Gervasoni 20^ con 19”60.

(foto in pagina Atl-Eticamente)