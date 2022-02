Indoor, presenti su più fronti gli atleti lecchesi. A Bergamo i campionati regionali di prove multiple

Sul podio Simone Manzoni, Giacomo Maggioni, Luca Barbini, Emma Pastorelli e Valentina Gilardoni.

BERGAMO – Due giorni di gare a Bergamo per i campionati regionali di prove multiple, Allievi, Juniores, Promesse e Seniores in gara per i rispettivi titoli e per quello Assoluto.

Sono stati cinque i giallo blu capaci di salire sul podio, partendo dagli Allievi al 3° posto Simone Manzoni che nel pentathlon Allievi (60hs-1000m-alto- lungo-peso) con 2897 occupa il gradino più basso del podio, 8”87 il suo tempo sui 60hs, 3’08”51 sui 1000m 1,71m nel salto in alto, 5,956m nel lungo e 8,75m nel peso.

Argento e bronzo tra le Juniores con Emma Pastorelli 2^ nel pentathlon (60hs-800-alto-lungo-peso) con 3010 punti frutto della somma dei punteggi ottenuti con 9”33 sui 60hs, 2’41”06 sugli 800m, 1,50m nel salto in alto, 5,23m nel lungo e 7,43m nel peso, Valentina Gilardoni poco dietro e con 2893 punti si prende il 3° posto con i seguenti parziali 9”68 sui 60hs, 2’36”54 sugli 800m, 1,41m nell’alto, 4,68m nel lungo e 9,71m nel peso.

Ultimi podi col il 2° posto Assoluto quello Luca Barbini che nell’eptathlon (60m-60hs-1000m-alto-asta-lungo-peso) ottiene 4653 punti con i seguenti risultati 7”39 sui 60m 8”88 sui 60hs, 3’17”03 sui 1000m, 1,83m nell’alto, 4,30m nell’asta, 6,53m nel lungo e 11,34m nel peso.

Nella stessa gara arriva il titolo Promesse per Giacomo Maggioni con 3559 punti, 7”54 sui 60m seguito dal 9”70 dei 60hs e dal 3’10”06 sui 1000m, 1,63m nell’alto, 2,90m nell’asta, 5,62m nel lungo e 7,96 nel peso.

Gli altri piazzamenti dei lecchesi nel campionato regionale.

Pentathlon Allieve: 7^ Sara Ciappesoni 2491 punti, 8^ Lucia Rosa 2433 punti, 12^ Valentina Sala 2029 punti.

Pentathlon Allievi: 7° Giovanni Alghieri 2660 punti.

Eptathlon Assoluti: 6° Matteo Dozio 4373 punti, 9° Davide Bonacina (Pol Bellano Galperti Group) 2885 punti, 12° Luigi Dozio (Osa Org Sportiva Alpinisti) 1038 punti.

Pentathlon Juniores: 7^ Federica Dozio 1749 punti.

A Padova subito in palla Mattia Padovani sui 3000m.

Sabato e domenica in gara al palazzetto di Padova un ristretto numero di lecchesi, su tutti l’8’02”16 del nuovo primato provinciale Assoluto di Mattia Padovani, sui 60hs 9”01 in batteria per Alessia Gatti e 8”74 in finale che rappresenta il nuovo personale, Francesco Raineri in gara sui 1500m ferma il cronometro a 4’21”33, stessa gara al femminile e Ilaria Menatti per la Bracco Atletica gli corre in 4’49”62, due atleti in gara sui 400m, tra le Allieve 1’02”91 per Alice Anghileri, mentre al maschile tra gli Assoluti corre in 52”57 Michele Stacchini.

A Saronno vince Cristhian Jacovone nel lungo.

Sabato è stata la sola Marta Comi ad essere presente alle gare e sui 60hs a Saronno dove ha ottenuto 9”70 alla prima prova e 9”58 alla seconda.

Nella seconda giornata 7,09m per Cristhian Jacovone e vittoria nel salto in lungo, 6,07m per Andrea Tedoldi, 5,74m per Stefano Lattuada, 5,61m per Andrea Goldonetto e 4,89m per Samuele Arienti. Stessa gara al femminile con Martina Ravasio a saltare 4,90m e Arianna Brivio a 3,01m.

Cuneo e Ancona pochi lecchesi in gara.

A Brà (Cn) nei campionati piemontesi, fuori classifica Stella Moizzi ottiene 7”91 nella finale dei 60m dopo aver corso in 7”98 nelle batterie. Mattia Tacchini sui 60m ottiene 7”05 in finale dopo il 7”04 delle batterie.

Ad Ancona Sara Cazzaniga e Claudia Proserpio in gara sui 200m nella prima giornata e sui 400m nella seconda, le due Allieve hanno corso rispettivamente in 28”57 e 29”30 al sabato e 1’08”92 e 1’10”60.