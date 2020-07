Atletica Lecco: a Mariano Comense vola il martello di Giacomo Proserpio

Bel lancio del gialloblu che supera i 71 metri

Sfiorato il primato personale che resiste per soli 32 centimetri

MARIANO COMENSE- E’ ritornato a gareggiare nella pedana della sua vecchia società, a Mariano Comense, da quest’anno sede regionale del settore lenci: Giacomo Proserpio spara una bordata che supera i 71 metri e si aggiudica la gara del lancio del martello con margine nettissimo sugli avversari, ma per il lecchese attualmente nella top five nazionale Assoluta, l’avversario principale da battere è il metro e con la misura di 71,01 metri, ottenuta domenica, va a sfiorare il primato personale che resiste per soli 32 centimetri. La misura ottenuta dal giallo blu è la terza migliore del suo score.

Primi due lanci nulli a cui fa seguire un 70,54m; ancora un nullo al quarto lancio e al quinto allunga sino a 70,60m, ma è al sesto ed ultimo tentativo che va a sfiorare il personale che risale al 2018 e sul tabellone appare un 71,01m a decretare l’ennesima vittoria per il giallo blu.

Silvia Crippa si aggiudica il getto del peso femminile

Ancora soddisfazioni nella giornata dedicata ai lanci organizzata dall’Atl Mariano, Silvia Crippa con 12,47m lascia la più immediata avversaria a oltre 1 metro di distacco, per lei anche il 3° posto nel lancio del disco con la misura di 32,13m subito alle sue spalle la compagna di club dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, Lucia Valenti con 31,01m. Nel lancio del martello donne, 5° posto per Clelia Corti con 40,08m.